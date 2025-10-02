Alexis Ayala vs Dalílah Polanco: rivalidad, tensión y amenazas en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México se ha convertido en un ring de emociones y estrategias, pero pocos enfrentamientos han sido tan tensos como el de Alexis Ayala y Dalílah Polanco, quienes protagonizaron una guerra silenciosa que terminó en amenazas, desplantes y declaraciones que siguen dando de qué hablar incluso fuera del reality.

La relación entre ambos nunca fue buena. Desde el arranque, los desacuerdos marcaron su convivencia, y conforme avanzaban las semanas, las diferencias se volvieron más personales. La tensión escaló hasta tal punto que, en una de las últimas galas, Ayala arremetió contra Polanco al decirle que le “haría una semana fácil”, lo que muchos calificaron como una amenaza.

Desde los posicionamientos, las cosas se sentían tensas / FB: @lacasadelosfamososmx

Críticas, burlas y diferencias de fondo

Cuando Alexis Ayala fue nombrado finalista, aprovechó el momento para enviarle un mensaje a Polanco: “Tú no me conoces”, dijo con tono directo. En otra gala, ya como sexto finalista, Ayala hizo un desplante a su compañera en plena transmisión en vivo, lo que dejó en claro que las heridas no habían sanado.

Los debates en la casa fueron terreno fértil para los choques entre ambos. Ayala acusó a Dalilah de no tener tolerancia a la frustración, mientras ella defendía sus posturas. En un momento particularmente tenso, el actor la llamó “bocona”, lo que desató una fuerte respuesta de ella.

Pero lo más delicado vino cuando el actor aseguró haber sido blanco de burlas por parte de Polanco respecto a su edad y salud: “Sobreviví a un infarto y no me parece justo que se burle de eso”, comentó. La respuesta de Alexis fue tajante: le sugirió que mejor abandonara la casa.

Dalílah Polanco no se dejó de los ataques de su compañero / FB: @lacasadelosfamososmx

Estrategias y arrepentimientos

Dalilah, por su parte, confesó que se equivocó al no nominar a Ayala en su momento, y aseguró que deseaba verlo fuera del programa. Finalmente, cuando el histrión fue eliminado, se reportó que “arremetió” verbalmente contra Polanco, sin contener su molestia por lo sucedido.

La enemistad no solo marcó sus días dentro del show, también dividió al público. Mientras unos ven a Ayala como víctima de la estrategia emocional de Polanco —quien se lesionó el pie y, según Ayala, 'causó lástima'—, otros señalan que su actitud fue excesiva y poco empática.

Al final, la actriz salió vencedora al ganarle a Alexis su pase a la final / FB: @lacasadelosfamososmx