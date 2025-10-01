Halloween 2025: Así puedes hacer tu foto con Ghostface al estilo Scream con IA

Halloween todavía no llega, pero internet ya se adelantó. Y lo hizo con una tendencia digna de grito: una foto al estilo Scream con nada menos que Ghostface parado detrás de ti en plena escena noventera. ¿La clave? Gemini, la inteligencia artificial de Google, que se volvió el mejor cómplice para revivir el terror de los 90 con un toque estético Y2K.

La imagen que inunda redes muestra al usuario acostado en su cama, hablando por teléfono, mientras en el fondo se asoma el icónico asesino enmascarado. La vibra: 1996 total, estilo nostálgico, maquillaje glam, peluches de ositos, luz tenue y... miedo puro.

Si no quieres quedarte fuera del tren del susto, aquí te decimos cómo hacer tu retrato estilo Scream paso a paso.

Las imágenes las puedes modificar como mejor te acomode / Redes Sociales

¿Cómo hago mi imagen con Ghostface?

Antes de comenzar, asegúrate de tener lista una foto tuya donde se vea bien tu rostro y tener instalada la app de Gemini en tu celular (también puedes usarla desde gemini.google.com).

Luego, sigue estos pasos:

Abre Gemini. Copia este prompt : "Con esta foto mía y sin cambiar las caracteristicas del rostro, crea un retrato de ensueño estilo Y2K de mi acostada sobre una brillante ropa de cama de satin lila mientras sostengo un gran teléfono con cable estilo años 90 color lila y en una pose pensativa de ensueño, su largo cabello negro cae libremente en rizos sueltos en tono con clips lilas en cada lado. Tengo puesta una blusa color lila de manga corta, falda blanca tableada corta y calcetas lilas, recostada boca abajo. Uso joyas delicadas que incluyen delicados collares y accesorios de oro y anillos gruesos de oro. La habitación detrás de mí es femenina y de ensueño con carteles de estilo años 90, con peluches de ositos. Su maquillaje es simple pero glamoroso con brillo de labios marrón y delineador de labios marrón y su delineado negro perfectamente delgado. La foto debe tener un estilo granulado de los años 90 con una fuente de luz como una lámpara en una habitación con poca luz por la noche. El asesino de Ghostface debería estar detrás de mí, mirándome, su cuerpo debería estar tenuemente iluminado y debería estar parado en la puerta de un pasillo con poca luz. El fondo detrás de él debería ser ligeramente oscuro y siniestro. La foto es tomada de noche y solo alumbra un lamparita de noche y luces color tenue tipo navidad, con temática de Halloween" Agrega tu foto. Da clic en “Enviar”. Espera unos segundos... ¡y listo!

Tu retrato estilo Scream estará listo para asustar (y enamorar) en Instagram, TikTok o Facebook. Solo da clic en el botón de descarga en la esquina superior derecha para guardarlo.

La tendencia con estas fotos está inundando las redes sociales / Especial

¿Y todo esto para qué?

Halloween no solo se celebra con disfraces: también se comparte con creatividad digital. Esta tendencia mezcla nostalgia, moda noventera, inteligencia artificial y una buena dosis de terror pop. Lo mejor: puedes hacerlo tú mismo, sin pagar un peso y con resultados dignos de película.

Estas fotos las puedes crear con la Inteligencia Artificial de Google / Redes Sociales