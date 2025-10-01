¡Cárcel para quien cante mal el Himno Nacional! Proponen pena de varios años

Todavía no se enfrían los tamales patrios y ya hay quien quiere meter a la cárcel a los artistas por no saberse bien el Himno Nacional. El diputado de Morena, Juan Guillermo Rendón, propuso una reforma para castigar con cárcel y fuertes multas a quienes alteren la letra o la interpretación del Himno.

Así como lo lees: si desafinas, te brincas una estrofa o cambias una palabra, podrías pasar hasta 5 años tras las rejas y pagar hasta 900 mil pesos. Todo con tal de “hacer conciencia” y “darle respeto al símbolo patrio”.

“Artículo 192 Bis. Al que haga ultraje al Himno Nacional, que no sea interpretado conforme a la letra y estrofas originales permitidas por la Secretaría de Gobernación, se aplicarán de tres a cinco años de prisión y multa de tres mil a ocho mil UMA”, dice la iniciativa.

La propuesta pretende modificar el artículo 192 Bis del Código Penal Federal para que las interpretaciones del Himno se tomen en serio. Nada de improvisaciones ni “sentimientos patrios” fuera de tono.

El Himno Nacional Mexicano muchas veces no se canta completo / Redes Sociales

Ya lo habían intentado

Esta no es la primera vez que algún legislador busca castigar los gallos patrióticos. En 2023, la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva propuso hasta 4 años de cárcel por cantar mal el Himno, planteando cambios en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

Actualmente ya existen sanciones, pero no tan severas. Por ejemplo, se puede imponer arresto de hasta 36 horas o multas de 250 veces el salario mínimo (y hasta mil si hay fines comerciales).

Los artistas dicen que hay mucha presión para cantar el Himno Nacional / Redes Sociales

Los artistas que “ofendieron” el Himno

Si esta ley se aplicara retroactivamente, varios artistas ya tendrían un pie en la cárcel. Los más recordados por sus “errores” al entonar el Himno Nacional son:

Jorge “Coque” Muñiz (quien se le olvidó en plena Plaza México)

Ana Bárbara

Ángela Aguilar

María León

Vicente Fernández

Jenni Rivera

Y más recientemente, Deyra Barrera, quien el 7 de junio de 2025 se presentó en un evento de la WWE y cometió errores tanto en la letra como en el orden de las estrofas.

La propuesta se sigue analizando en el Congreso / Redes Sociales

¿Qué dice la ley actual?

Según el artículo 57 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, las sanciones por modificar la letra o el orden del Himno incluyen:

Multas de hasta 250 veces el salario mínimo

Arresto administrativo hasta por 36 horas

Y si se hace con fines comerciales, la multa puede subir hasta mil veces el salario mínimo (más de 278 mil pesos)

Por ahora, la propuesta está sobre la mesa, pero ya encendió el debate en redes y entre músicos que aseguran que el miedo escénico no debería ser delito.