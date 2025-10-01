Lord Molécula presume foto con AMLO entregando su tesis… ¡pero algo no cuadra!

Carlos Pozos Soto, mejor conocido como Lord Molécula, viajó hasta La Chingada, el rancho del expresidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque, Chiapas, para entregarle su tesis de maestría. El problema: nunca lo recibió.

El periodista narró en un video que estuvo más de dos horas esperando afuera del rancho y que incluso recorrió parte del país para completar su “misión académica”. “Hemos estado por más de dos horas en el rancho ‘La Chingada’. Hemos intentado tener la suerte de entregarle en mano al señor López Obrador nuestra tesis”, dijo.

Lord Molécula hasta sacó su manta para que lo recibieran / X: @lordmolecula

Lord Molécula hace viaje en vano

Según explicó, tomó un vuelo hasta Chetumal y después viajó nueve horas en el Tren Maya para llegar hasta Palenque. Todo para entregar su tesis de Periodismo Político.

“Mañana abordamos de nuevo el Tren Maya a las 12:00, por eso estaré temprano acá. Pido que nos haga el favor el expresidente de entregarle este importante documento para su servidor”, detalló antes su fallida visita.

Al no obtener respuesta, Lord Molécula pidió a sus seguidores en redes sociales que viralizaran el video para que AMLO pudiera enterarse y, con suerte, salir a saludarlo.

Esta fue la foto que hizo con Inteligencia Artificial / X: @lordmolecula

¡Magia de la IA!

Pero lo que nadie vio venir fue el giro dramático de los hechos: horas después, Pozos compartió una imagen en la que supuestamente aparece entregando su tesis a López Obrador. “¡Qué cosas tiene la vida! ¿No que no? ¡Ustedes adivinen!”, escribió el comunicador en la publicación, junto a la imagen donde ambos posan con la tesis.

Lo que sí adivinó internet fue que la imagen estaba editada con inteligencia artificial, pues aún se le notaba la marca de agua del generador digital. Además, las sombras de ambos personajes no coincidían y el resultado fue tan evidente como cuestionable.

El montaje desató una ola de críticas y burlas. Usuarios le reclamaron por “falsificar” un momento que nunca ocurrió y lo acusaron de intentar engañar al público. Por ahora, ni AMLO ni su equipo han reaccionado al intento fallido (y virtualmente forzado) de entrega, pero lo que sí es seguro es que Lord Molécula le metió tesis… y también Photoshop.

El periodista se regresó sin éxito desde Palenque, Chiapas / X: @lordmolecula