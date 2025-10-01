Cancelan MTU para quien tenga esta cuenta bancaria

El nuevo requisito del Monto Transaccional del Usuario (MTU) ha generado dudas entre los clientes bancarios en México, pues obliga a establecer un límite máximo de operaciones para reforzar la seguridad financiera. Sin embargo, no todas las cuentas deberán activarlo: hay un tipo de cuentas que están exentas de esta disposición.

El MTU es una medida que busca prevenir fraudes y operaciones sospechosas/iStock

¿Qué cuentas están libres de activar el MTU?

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuentas de nivel 1 no están obligadas a configurar el MTU. Esto incluye tanto las cuentas mismas como los servicios asociados, como tarjetas de débito, tarjetas de crédito o créditos ligados a ellas.

Las cuentas de nivel 1 están exentas de activar el Monto Transaccional del Usuario/iStock

Características de las cuentas de nivel 1

Estas cuentas están pensadas para operaciones básicas y montos bajos, por lo que la CNBV no las considera de riesgo para obligar al usuario a establecer límites. Sus principales características son:

Los depósitos mensuales no pueden superar los 750 UDIS , equivalente a aproximadamente 6,083 pesos .

Son ideales para personas que apenas inician en el sistema financiero o realizan un número reducido de transacciones.

Las cuentas bancarias de nivel 1 están diseñadas para transacciones básicas y montos bajos/iStock

¿Qué es el MTU y por qué se implementa?

El MTU es una medida de seguridad que busca reducir fraudes y operaciones sospechosas. Permite al cliente fijar un monto máximo para sus transacciones y con ello reforzar la protección de su dinero.

Los usuarios de cuentas tradicionales sí deberán activar el límite MTU en sus bancos/iStock

La disposición aplica a la mayoría de las cuentas bancarias, salvo las de nivel 1, que por sus limitaciones no representan riesgos significativos.