Cancelan MTU para quien tenga esta cuenta bancaria

No todos los usuarios de la banca en México deben activar el Monto Transaccional del Usuario (MTU). Te contamos cuáles cuentas están exentas de esta medida

El MTU busca reforzar la seguridad de las operaciones bancarias en México | iStock
Laura Reyes Medrano
1 de Octubre de 2025

El nuevo requisito del Monto Transaccional del Usuario (MTU) ha generado dudas entre los clientes bancarios en México, pues obliga a establecer un límite máximo de operaciones para reforzar la seguridad financiera. Sin embargo, no todas las cuentas deberán activarlo: hay un tipo de cuentas que están exentas de esta disposición.

El MTU es una medida que busca prevenir fraudes y operaciones sospechosas/iStock
¿Qué cuentas están libres de activar el MTU?

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuentas de nivel 1 no están obligadas a configurar el MTU. Esto incluye tanto las cuentas mismas como los servicios asociados, como tarjetas de débito, tarjetas de crédito o créditos ligados a ellas.

Las cuentas de nivel 1 están exentas de activar el Monto Transaccional del Usuario/iStock
Características de las cuentas de nivel 1

Estas cuentas están pensadas para operaciones básicas y montos bajos, por lo que la CNBV no las considera de riesgo para obligar al usuario a establecer límites. Sus principales características son:

  • Los depósitos mensuales no pueden superar los 750 UDIS, equivalente a aproximadamente 6,083 pesos.

  • Son ideales para personas que apenas inician en el sistema financiero o realizan un número reducido de transacciones.

Las cuentas bancarias de nivel 1 están diseñadas para transacciones básicas y montos bajos/iStock
¿Qué es el MTU y por qué se implementa?

El MTU es una medida de seguridad que busca reducir fraudes y operaciones sospechosas. Permite al cliente fijar un monto máximo para sus transacciones y con ello reforzar la protección de su dinero.

Los usuarios de cuentas tradicionales sí deberán activar el límite MTU en sus bancos/iStock
La disposición aplica a la mayoría de las cuentas bancarias, salvo las de nivel 1, que por sus limitaciones no representan riesgos significativos.

