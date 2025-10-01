Nodal habla de sus problemas de salud mental ¿Qué tiene?

Christian Nodal se sinceró. El sonorense rompió el silencio sobre un tema que ha evitado durante gran parte de su carrera: su salud mental. En una entrevista reciente con el programa colombiano La Red, el intérprete de Botella tras botella confesó que, pese a su éxito, ha tenido que lidiar con episodios de ansiedad que lo llevaron a iniciar un proceso terapéutico.

"Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado mucho a canalizar y entender muchas cosas de la vida", reveló el compositor, quien hoy también es noticia por su reciente matrimonio con Ángela Aguilar.

Aunque sus palabras causaron revuelo en redes sociales por lo que algunos interpretaron como una trivialización del tema, el cantante fue claro al explicar que habla desde su experiencia personal: “Yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo, pero estaba enfocado en chambear y me valía madre. ¿Cuál depresión? ¿Cuál nada? Me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas en general la vida, me da ansiedad la vida”.

Christian Nodal lleva dos años de terapia para poder controlarse / IG: @nodal

“Me gusta tragarme yo solo mis problemas”

Nodal reconoció que no es alguien que acostumbre hablar de lo que siente. “Yo no soy muy abierto con mis problemas ni con nada de eso. Me gusta tragarme yo solo mis problemas”, confesó el cantante, quien también explicó cómo trataba de lidiar con sus emociones antes de buscar apoyo profesional: “Me emborrachaba, trataba de ir con mis compas, que son tres a lo mucho, personas que han estado para mí desde siempre son contadas con una mano”.

En un momento donde las figuras públicas hablan cada vez más sobre salud mental, Nodal ha decidido sumarse, dejando claro que no pretende convertirse en un ejemplo, sino compartir lo que ha vivido: el peso de la fama, la presión de la industria y los demonios internos que lo obligaron a buscar ayuda.

El cantante afirma que no busca ser un ejemplo solo visualizar la ansiedad / IG: @nodal

Un paso que puede inspirar

Pese a la controversia, muchos usuarios y especialistas han aplaudido que Nodal visibilice la importancia de la salud emocional. En un país donde aún persisten los estigmas hacia la terapia psicológica, declaraciones como estas abren conversación.

Y aunque Nodal no busca ser un “role model”, sus palabras llegan en un momento en que cada vez más jóvenes enfrentan ansiedad, estrés y depresión. La voz que antes se alzaba en el escenario, hoy también se alza por dentro.

El cantante no reveló qué es lo que le causa la ansiedad / IG: @nodal