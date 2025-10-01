Viralizan que la CURP de Juan Gabriel sigue activa tras supuesto avistamiento en Francia

El nombre de Juan Gabriel volvió a encender las redes sociales luego de que internautas descubrieran que su CURP aún aparece como activa, esto tras la difusión de un video grabado en París donde supuestamente se observa al cantante. La noticia ha revivido las especulaciones en torno a su muerte ocurrida oficialmente en 2016.

internautas descubrieran que su CURP aún aparece como activa, esto tras la difusión de un video grabado en París. / Captura de pantalla

El hecho comenzó a circular tras la publicación de un video en un café de la capital francesa, donde se aprecia a un hombre con gran parecido al Divo de Juárez. De inmediato, la grabación generó debate y llevó a usuarios a consultar la base de datos oficial de la CURP, donde hallaron que el registro de Alberto Aguilera Valadez continúa vigente.

Usuarios a consultar la base de datos oficial de la CURP, donde hallaron que el registro de Alberto Aguilera Valadez continúa vigente. / Captura de pantalla

¿Qué significa que la CURP de Juan Gabriel siga activa?

De acuerdo con especialistas en gestión de registros civiles, que una CURP permanezca activa no significa necesariamente que una persona esté viva. En muchos casos, los sistemas tardan en actualizarse o dependen de que las instituciones reporten formalmente el acta de defunción para que aparezca como “inactiva por defunción”.

En el caso de Juan Gabriel, su CURP no refleja esa actualización, lo que ha generado dudas y alimentado teorías que circulan desde hace casi una década sobre la posibilidad de que el ídolo de la música mexicana haya fingido su muerte.

De acuerdo con especialistas en gestión de registros civiles, que una CURP permanezca activa no significa necesariamente que una persona esté viva. / Captura de pantalla

Reacciones y teorías alrededor de Juan Gabriel

El fallecimiento de Juan Gabriel fue confirmado oficialmente en agosto de 2016 en Santa Mónica, California. Sin embargo, a lo largo de los años han surgido rumores y supuestas “pruebas” que cuestionan esta versión. Entre ellas destacan fotografías, videos y ahora el hallazgo de que su CURP sigue activa.

Mientras algunos fans toman estos elementos como señales de que el cantante podría estar vivo, expertos y autoridades señalan que se trata de inconsistencias administrativas comunes en bases de datos gubernamentales.





El fallecimiento de Juan Gabriel fue confirmado oficialmente en agosto de 2016 en Santa Mónica, California./ X