Belinda se ríe de Lupillo Rivera y niega romance con él: “No hablo de personas irrelevantes”

Belinda no está interesada en reavivar chismes del pasado, y menos si vienen de Lupillo Rivera. La cantante fue cuestionada por la prensa tras el estreno del libro Tragos Amargos, en el que el intérprete de regional mexicano asegura que ambos fueron novios durante siete meses y que incluso hablaron de tener gemelas.

Pero a su regreso de París, en el Aeropuerto de la CDMX, la artista fue tajante al respecto: "No hablo de personas irrelevantes, estoy acostumbrada a que usen mi nombre para cualquier tipo de tema", declaró, usando gafas oscuras y gorra para evitar que la cámara captara más de la cuenta.

Aun así, cuando la prensa le preguntó si era cierto que Lupillo terminó con ella por una supuesta infidelidad o de que pensaban en tener una familia, Belinda no pudo contener la risa. "Ay no, qué bárbaros", respondió, sin negar ni confirmar nada.

El supuesto romance que tuvieron fue en 2019 y duraron seis meses / Redes Sociales

Lupillo soñaba con una familia con Belinda

En su libro, el hermano de Jenni Rivera relata que estuvo enamorado “locamente” de Belinda. Asegura que compartieron siete meses juntos —aunque en 2019 dijo que fueron cinco— y que incluso pensaron en formar una familia.

Una de las anécdotas que más ha dado de qué hablar es la noche en la que, según él, encontró a Belinda y a su hija Lupita conversando y comiendo cereal en la cocina. Para Lupillo, ese gesto fue una prueba de que ella quería integrarse a su vida familiar.

En Tragos Amargos, también afirma que hablaron de convertirse en madre y padre de gemelas, aunque no hay pruebas ni confirmación de nada de lo dicho.

'Tragos Amargos', es el libro donde Lupillo habla de Belinda / Redes Sociales

Belinda prefiere hablar de “Mentiras”... el musical

Lejos de enfrascarse en dimes y diretes, la cantante aprovechó su contacto con los medios para hablar sobre su participación en la pasarela de L’Oréal Paris y su regreso a México para las funciones del musical Mentiras.

"Padrísimo, increíble, la pasé superbien; el reto fue el menisco, que lo tengo roto, entonces me duele, pero el simple hecho de arriesgarme y subir ahí, pero ya quería regresar, que tengo las funciones de ‘Mentiras’, muy emocionada", compartió.

El chispazo se dio cuando eran jueces de 'La Voz, México' / Redes Sociales