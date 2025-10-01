¿Qué es la Spooky Season y por qué se celebra cada octubre?

Con la llegada del 1 de octubre, las redes sociales y las calles se llenan de calabazas, brujas y un aire misterioso que anuncia el inicio de la Spooky Season. Esta "temporada espeluznante" se ha convertido en una de las épocas más esperadas del año, fusionando tradiciones como Halloween y el Día de Muertos con una atmósfera única.

La Spooky Season tiene sus orígenes en el festival celta de Samhain, celebrado a finales de octubre. / Pixabay

La Spooky Season, término que proviene del inglés "spooky" (escalofriante), abarca todo el mes de octubre y se caracteriza por la decoración con elementos macabros, la preparación de bebidas temáticas y la organización de eventos relacionados con lo sobrenatural. Aunque su auge se ha visto impulsado por las redes sociales, sus raíces se encuentran en festividades tradicionales que celebran lo misterioso y lo ancestral.

¿Cuál es el origen de la Spooky Season?

La Spooky Season tiene sus orígenes en el festival celta de Samhain, celebrado a finales de octubre, donde se creía que el velo entre los vivos y los muertos era más delgado, permitiendo la interacción entre ambos mundos. Con el tiempo, esta festividad se fusionó con otras tradiciones, como el Día de Todos los Santos y Halloween, dando lugar a la celebración moderna que conocemos hoy.

Con la llegada del 1 de octubre, las redes sociales y las calles se llenan de calabazas, brujas y un aire misterioso. / Pixabay

En México, esta temporada también se entrelaza con el Día de Muertos, una de las tradiciones más ricas y entrañables de la cultura mexicana. Aunque Halloween ha ganado popularidad en las últimas décadas, el Día de Muertos sigue siendo una festividad profundamente arraigada en la identidad nacional.

¿Cómo se celebra la Spooky Season en redes sociales?

Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la expansión de la Spooky Season. Plataformas como TikTok, Instagram y Twitter se llenan de contenido relacionado con la temporada: desde disfraces creativos y recetas temáticas hasta filtros especiales y desafíos virales. Los usuarios comparten su entusiasmo por la temporada con memes, videos y publicaciones que reflejan el ambiente festivo y misterioso de octubre.

En México, esta temporada también se entrelaza con el Día de Muertos. / Pixabay

Además, la Spooky Season ha inspirado a artistas y creadores de contenido a lanzar proyectos especiales. Por ejemplo, la cantante Lady Gaga presentó la canción "The Dead Dance", acompañada de un videoclip dirigido por Tim Burton, ambientado en la Isla de las Muñecas en México, fusionando la estética gótica con elementos culturales mexicanos.

Spooky Season ha inspirado a artistas y creadores de contenido a lanzar proyectos especiales. / Pixabay