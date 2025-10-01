Ahijado de Juan Gabriel reaviva dudas sobre su muerte: “Yo no vi el cuerpo”

En una entrevista reciente, Santiago Alberto compartió sus sentimientos sobre la muerte de su padrino, quien falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California. Aunque la versión oficial sostiene que Juan Gabriel murió en esa fecha, las declaraciones de su ahijado y el video grabado en París han reavivado las especulaciones sobre su fallecimiento.

Las palabras de Santiago Alberto y la aparición del video en París han generado diversas reacciones en el público. / RS

¿Por qué Santiago Alberto duda de la muerte de Juan Gabriel?

Santiago Alberto expresó su incredulidad al afirmar: “Voy a confesar que el cuerpo no lo vi, y yo he aprendido algo, yo lo que no lo veo, no lo creo”. Esta declaración ha alimentado las teorías que sugieren que Juan Gabriel podría estar vivo.

Además, el cantante mencionó que le pareció extraño cómo supuestamente el cuerpo de Juan Gabriel llegó en una carroza a México poco después de anunciarse su muerte, a pesar de que había fallecido en Estados Unidos y los trámites migratorios no son breves. También señaló que en cuestión de unas horas, el cuerpo fue cremado y sus cenizas entregadas en una urna.

Video en París reaviva teorías sobre la muerte de Juan Gabriel

La especulación sobre la muerte de Juan Gabriel se intensificó recientemente debido a un video grabado en París. En el material, captado por turistas mexicanos en un restaurante de Sarcelles, se observa a un hombre con un asombroso parecido al cantante mexicano. El hombre, de cabello largo y canoso, viste una chamarra naranja y una pañoleta azul, y se muestra conversando tranquilamente en la terraza del establecimiento.

El video se volvió viral en redes sociales, generando una ola de comentarios y teorías que sugieren que Juan Gabriel podría estar vivo y residenciado en París. Algunos usuarios incluso afirmaron haberle preguntado al hombre si era Juan Gabriel, a lo que él respondió: “Lo que se ve no se pregunta”.

Reacciones ante las declaraciones de Santiago Alberto

Las palabras de Santiago Alberto y la aparición del video en París han generado diversas reacciones en el público y en los medios de comunicación. Algunos seguidores del artista han expresado su apoyo a las dudas planteadas por su ahijado, mientras que otros consideran que estas declaraciones reavivan teorías conspirativas sin fundamento.

Es importante destacar que, hasta la fecha, no existen pruebas oficiales que respalden la teoría de que Juan Gabriel sigue vivo.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses han confirmado su fallecimiento en 2016, y no se han presentado evidencias que contradigan esta versión.

Es importante destacar que, hasta la fecha, no existen pruebas oficiales que respalden la teoría de que Juan Gabriel sigue vivo.




