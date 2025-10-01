Apoyo económico de $8,000 para víctimas de lluvias e inundaciones: requisitos y registro

El Gobierno de México ha anunciado un apoyo económico de $8,000 pesos para las familias afectadas por las recientes inundaciones en la Ciudad de México y el Estado de México. Este beneficio está destinado a cubrir los gastos de limpieza de viviendas dañadas.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en distintos lugares de la Ciudad de México y el Estado de México/Facebook: EdoMex Noticias

¿Quiénes pueden acceder al apoyo?

Para recibir el apoyo, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

Haber sido censados previamente

Presentar el cintillo entregado durante el censo

Contar con CURP y dos copias

Presentar identificación oficial con fotografía y dos copias

En caso de que alguna familia haya perdido documentos oficiales durante la emergencia, no se les negará el registro y podrán actualizar su expediente al momento de recibir el pago.

En la Mañanera Del Pueblo de la presidenta informó sobre la implementación del Censo Bienestar/X: @A_MontielR

¿Cómo y dónde recibir el apoyo?

Los primeros pagos han comenzado, incluso mientras el censo continúa en algunas colonias.

Las familias ya registradas pueden acudir al Estadio Neza con los documentos requeridos.

Las familias censadas recibirán un primer apoyo de 8 mil pesos para la limpieza/X: @A_MontielR

Alcance de los daños

Las lluvias catalogadas como “atípicas” han dejado 3,521 viviendas dañadas en la Ciudad de México y más de 21,000 familias afectadas en 18 colonias de Nezahualcóyotl, Estado de México. El colapso de un colector, sumado a la acumulación de basura y las lluvias intensas, agravó la emergencia.

Para atender la contingencia, se desplegaron más de 1,500 elementos, 58 equipos especializados y 20 pipas en la zona.