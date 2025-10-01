Límite de velocidad y otras restricciones a pipas de gas tras explosión en Iztapalapa

Tras la explosión en el Puente de la Concordia que dejó 31 personas fallecidas en Iztapalapa, el Gobierno capitalino anunció nuevas restricciones para la circulación de pipas que transportan hidrocarburos y materiales peligrosos. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el objetivo es evitar tragedias similares mediante medidas de control más estrictas.

Las nuevas disposiciones se organizan alrededor de cinco ejes principales:

Límites de velocidad más estrictos Rutas prioritarias y carriles específicos Regulación de horarios de tránsito Requisitos y permisos reforzados Multas, sanciones y supervisión rigurosa

¿Cuál será el nuevo límite de velocidad para pipas?

El límite de velocidad será de 30km/h para todas las unidades que trasladen sustancias peligrosas, sin importar la vía.

Otras medidas clave anunciadas

Entre las principales modificaciones se contemplan:

Impedir la circulación de pipas con más de 40,000 litros de materiales tóxicos o hidrocarburos dentro de la ciudad.

Prohibir que pipas con más de 10,000 litros de hidrocarburos circulen por vías secundarias.

Las pipas con carga mayor a 20,000 litros sólo podrán transitar de 22:00 a 5:00 horas , y sólo por vías primarias.

Prohibir la circulación por vías de acceso controlado para vehículos con sustancias peligrosas.

Obligación de circular siempre por el extremo derecho del carril, y sólo cambiar de carril cuando sea estrictamente necesario para rebasar.

Duplicación de las multas por incumplir las normas relativas al transporte de materiales peligrosos.

Instalación de radares móviles en los accesos carreteros de la Ciudad de México (México-Pachuca, México-Querétaro, México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Puebla) para vigilar el cumplimiento del límite de velocidad para estos transportes.

Establecimiento de puntos de revisión aleatorios para inspección de cumplimiento normativo.

Requisitos nuevos para conductores y vehículos:

Para la licencia tipo E12 se exigirá constancia de curso sobre manejo de sustancias peligrosas y capacitaciones autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Las pipas deberán presentar dictámenes autorizados por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Se propondrá al gobierno federal que, para obtener permisos de traslado de sustancias peligrosas, se solicite un dictamen de una unidad verificadora autorizada por la Secretaría de Energía conforme a la norma NOM-007-SESH-2010.

Obligación de elaborar programas internos de protección civil específicos para distribución de gas natural, gas LP e hidrocarburos.

Posible revocación de permisos ante reincidencias.

Brugada aclaró que estas medidas no requieren modificaciones legales, sino reformas reglamentarias y operativas dentro del marco normativo vigente.

Sobre el accidente y el estado de las víctimas

En relación con la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, la mandataria informó que al momento 13 personas permanecen hospitalizadas y 40 ya han sido dadas de alta. El número de fallecidos asciende a 31.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha realizado peritajes en las áreas de tránsito terrestre, criminalística, mecánica, incendios y topografía, entre otras, con el fin de determinar las causas exactas del siniestro.