Día del Café: 7 formas creativas de preparar y disfrutar tu taza

En el Día Internacional del Café, no solo celebramos la bebida más popular del mundo, sino también la creatividad que despierta en cada taza. Desde métodos tradicionales hasta versiones innovadoras, el café ofrece experiencias únicas que van más allá del simple aroma matutino.

Este Día del Café, vale la pena experimentar y descubrir nuevas formas de disfrutarlo/iStock

¿Por qué se celebra el 1 de octubre?

El 1 de octubre se conmemora el Día Internacional del Café, establecido por la Organización Internacional del Café para reconocer la importancia económica, social y cultural de esta bebida. La fecha busca celebrar a productores, baristas y consumidores, así como promover la sostenibilidad y el comercio justo en todo el mundo.

1. Café de olla

Clásico mexicano por excelencia, se prepara con café molido, canela y piloncillo. Su sabor dulce y aromático lo convierte en un ritual reconfortante, especialmente en las mañanas frías o durante celebraciones tradicionales.

El café de olla es una forma típica de preparar el café en México/iStock

2. Espresso

El favorito de los amantes del café intenso. Concentrado y fuerte, es la base de muchas bebidas modernas y ofrece un golpe de energía en pocos sorbos.

3. Cold brew

Preparado con café molido en frío durante 12 a 24 horas, resulta suave y refrescante, ideal para días calurosos. Su sabor menos ácido lo ha convertido en tendencia mundial.

Un cold brew clásico consiste en un café infusionado en frío/iStock

4. Latte art

Además de café, es arte en la taza. Leche vaporizada y espresso se combinan para crear figuras visualmente atractivas, convirtiendo cada bebida en una experiencia sensorial completa.

5. Café filtrado o pour over

Popular entre baristas y amantes de la especialidad, este método resalta los matices del café, permitiendo apreciar aromas frutales, florales o a chocolate según la región de origen.

El café filtrado es un método de preparación que extrae el sabor del café al pasar agua caliente a través de granos molidos y un filtro/iStock

6. Affogato

Para los golosos: una bola de helado “ahogada” en espresso caliente. Mezcla de frío y caliente que se disfruta como postre y café al mismo tiempo.

7. Nitro coffee

Café infusionado con nitrógeno que crea una textura cremosa y efervescente, servido frío. Una forma moderna y sorprendente de disfrutar café en cafés de especialidad.

El café es mucho más que una bebida: es experiencia, tradición y creatividad. Este Día del Café, vale la pena experimentar y descubrir nuevas formas de disfrutarlo, ya sea en casa o en tu cafetería favorita