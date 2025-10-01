Elon Musk promueve cancelación de Netflix por serie animada con protagonista trans

El empresario señaló a la app de streaming de promover la ideología transgénero con la serie Dead End: Paranormal Park

Elon Musk canceló su suscripción a Netflix por una serie trans. | AP/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
1 de Octubre de 2025

Netflix está sufriendo miles de cancelaciones que hicieron caer sus acciones un 2%, luego de que el empresario Elon Musk llamó a sus 226 millones de seguidores a seguir su ejemplo y suspender su suscripción. El motivo: una serie animada de la plataforma que, según él, está “promoviendo la ideología trans”.

La producción en cuestión es ‘Dead End: Paranormal Park’, dirigida por Hamish Steele, la cual Musk criticó tras compartir una publicación que acusaba a Netflix de impulsar una agenda transgénero dirigida a los niños.

Protege a tus niños, cancela Netflix”, decía la publicación. Musk la replicó y añadió: “Cancela Netflix por la salud de tus hijos”.

El impacto fue inmediato: el miércoles por la mañana, las acciones de Netflix cayeron más del 2% en operaciones previas a la apertura del mercado.

¿De qué trata la serie ‘Dead End: Paranormal Park’?

Dead End: Paranormal Park es una serie animada de comedia, terror y fantasía producida por Netflix. La trama sigue a Barney y Norma, dos adolescentes que consiguen trabajo en un parque temático embrujado. Lo que parecía un empleo normal pronto se convierte en una aventura sobrenatural cuando descubren que el lugar está lleno de demonios, fantasmas y criaturas paranormales.

Junto a Pugsley, un perro parlante con habilidades mágicas, deben enfrentarse a fuerzas oscuras mientras intentan mantener sus vidas en equilibrio.

Un trasfondo de diversidad y aceptación

La serie está basada en la novela gráfica DeadEndia de Hamish Steele y combina acción sobrenatural con temas de amistad, aceptación y diversidad. No solo muestra batallas contra demonios, también refleja luchas internas de los personajes, lo que le da un trasfondo emocional que conecta con jóvenes y adultos.

Netflix la clasificó como +7, es decir, apta para niños a partir de los 7 años. Sin embargo, los grupos conservadores la critican porque uno de los protagonistas, Barney Guttman, es un joven transgénero, además de que en algunos episodios se muestra una boda gay.

