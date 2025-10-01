Tilly Norwood: la actriz creada con IA que divide a Hollywood

Así es Tilly Norwood, la actriz creada con IA que divide a Hollywood

Tilly Norwood: la actriz creada con IA que divide a Hollywood
'Tilly Norwood' la actriz generada con inteligencia artificial | IG: tillynorwood
Laura Reyes Medrano
1 de Octubre de 2025

La llegada de Tilly Norwood, una actriz digital creada completamente con inteligencia artificial, está causando polémica en la industria cinematrográfica. Su creada, Eline Van der Velden, la describe como una "pieza creativa, una obra de arte" que busca explorar los límites de la creatividad digital, pero su existencia ha despertado preocupaciones en Hollywood. 

Tilly Norwood es una actriz virtual de piel clara y cabello castaño/IG: tillynorwood
Tilly Norwood es una actriz virtual de piel clara y cabello castaño/IG: tillynorwood

¿Quién es Tilly Norwood y por qué genera debate?

Tilly Norwood es una actriz virtual de piel clara y cabello castaño generada con inteligencia artificial. Su perfil incluye presencia en redes sociales como Instagram y X, donde comparte contenido generado digitalmente. Algunos agentes y productoras han mostrado interés en representarla, lo que ha generado preocupación entre actores reales.

Tilly tiene presencia en redes sociales como Instagram y X/IG: tillynorwood
Tilly tiene presencia en redes sociales como Instagram y X/IG: tillynorwood

¿Arte o reemplazo?

Actores y personalidades han expresado opiniones encontradas:

Melissa Barrera llamó a boicotear agencias que representen a la actriz digital. Mara Wilson cuestionó el uso de rasgos femeninos sin participación de los humanos reales detrás de la IA.

Van der Velde aclaró que Tilly no busca reemplazar a nadie, sino abrir un diálogo sobre las posibilidades creativas que ofrece la IA en el cine. 

Van der Velde aclaró que Tilly no busca reemplazar a nadie/IG: tillynorwood
Van der Velde aclaró que Tilly no busca reemplazar a nadie/IG: tillynorwood

TE PUEDE INTERESAR

Muere Jane Goodall a los 71 años: pionera en el estudio de los chimpancés

Contra | 01/10/2025

Muere Jane Goodall a los 71 años: pionera en el estudio de los chimpancés
Día del Café: 7 formas creativas de preparar y disfrutar tu taza

Contra | 01/10/2025

Día del Café: 7 formas creativas de preparar y disfrutar tu taza
Ahijado de Juan Gabriel reaviva dudas sobre su muerte: “Yo no vi el cuerpo”

Contra | 01/10/2025

Ahijado de Juan Gabriel reaviva dudas sobre su muerte: “Yo no vi el cuerpo”
Te recomendamos
Muere Jane Goodall a los 71 años: pionera en el estudio de los chimpancés
Tendencias
Tecnología
Cine

LO ÚLTIMO

 