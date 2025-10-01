2 de octubre no se olvida: así será el ciclo especial en la Cineteca Nacional

La Cineteca Nacional ofrece una selección de películas que documentan, recrean y reflexionan sobre el movimiento estudiantil de 1968 en México

Laura Reyes Medrano
1 de Octubre de 2025

Con motivo del aniversario del 2 de octubre, la Cineteca Nacional Chapultepec ha organizado un ciclo especial de cine que invita al público a recordar y reflexionar sobre los hechos que marcaron al país en 1968. La programación incluye filmes históricos y documentales que permiten comprender la magnitud y el impacto del movimiento estudiantil.

Programación del ciclo

La programación del ciclo "2 de octubre 1968" incluye las siguientes películas:

  • Rojo amanecer (Jorge Fons, 1989): Inicia el ciclo el jueves 2 de octubre.

  • No nos moverán (Pierre Saint-Martin, 2024): Viernes 3 de octubre.

  • El grito. México 1968 (Leobardo López Arretche, 1968): Sábado 4 de octubre.

  • Historia de un documento (Óscar Menéndez, 1971): Domingo 5 de octubre.

  • El memorial del 68 (Nicolás Echevarría, 2008): Lunes 6 de octubre.

  • Olimpia (José Manuel Cravioto, 2018): Martes 7 de octubre.

  • ¿De qué lado estás? (Eva López Sánchez, 2002): Miércoles 8 de octubre.

  • Canoa (Felipe Cazals, 1976): Jueves 9 de octubre.

Información adicional

Las funciones se llevarán a cabo en la Sala 1 de la Cineteca Nacional Chapultepec, con funciones diarias. Los boletos están disponibles en línea y en taquilla, con precios de $70 para el público general y $50 para estudiantes, adultos mayores y menores de 25 años, aplicables los martes y miércoles.

