Adán Augusto López es captado viendo la Champions League en plena sesión del Senado

Un nuevo escándalo sacude a Adán Augusto López, senador de Morena, luego de que durante la sesión de este miércoles en el Senado, el coordinador de los morenistas en la Cámara Alta fue captado viendo en una tablet el partido de Champions League entre Barcelona y PSG, en lugar de atender la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

Señalamientos en su contra

La exhibición al político ocurre en medio de cuestionamientos por presuntos nexos con el crimen organizado, luego de la detención de quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H.” o “El Abuelo”, acusado de ser líder del grupo delictivo La Barredora.

Adán está en el ojo del huracán tras la detención de su exfuncionario.

El informe de Hacienda

El titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, compareció en el Senado para informar sobre el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum en materia fiscal, asegurando que la presidenta ha roto con “el paradigma de los gobiernos neoliberales que descuidaron a los sectores más vulnerables de nuestro país”.

El político estaba atento a todos los resultados de la Champions League.

Sin embargo, mientras esto sucedía, Adán Augusto López fue captado siguiendo con atención en su iPad el partido de futbol de Barcelona vs PSG, encuentro que terminó con victoria del equipo parisino por 1-2.

Críticas en redes sociales

La situación desató un sinfín de críticas en redes sociales, acusando al senador de Morena de dar prioridad al futbol en lugar de su trabajo legislativo.

Adán Augusto fue severamente criticado por preferir ver el futbol a trabajar.

“Ahora va a decir que hizo un parlay bien ‘matón’ y ganó millonadas en apuestas”,

“Qué nivel de prepotencia, se sabe intocable”,

“Esto es lo que pagamos con nuestros impuestos, y bastante caro”.

Retira cartel contra el cáncer de mama

Por si fuera poco, Adán Augusto también fue criticado tras ser captado retirando un cartel sobre prevención del cáncer de mama, colocado en su lugar en el Senado.

Adán Augusto también fue señalado de no apoyar campaña contra el cáncer de mama.

El letrero, de color rosa y con la frase “Yo actúo contra el cáncer de mama”, había sido colocado por la Comisión de Salud y legisladores de Morena. No obstante, en un aparente gesto de rechazo, el senador lo retiró y lo entregó a uno de sus asistentes para que lo guardara.