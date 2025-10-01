¿Creen que somos ricos? Xbox Game Pass sube de precio en México

El paraíso gamer se encarece. Microsoft anunció cambios en su servicio de Xbox Game Pass y el movimiento que más sacudió los controles fue el aumento del 50% en el precio del plan Ultimate, lo que ha desatado una auténtica estampida digital de cancelaciones.

"A medida que seguimos evolucionando Xbox Game Pass, nos centramos en ofrecer más valor, más beneficios y más grandes juegos en cada plan", dijo la empresa, como quien sube el precio del refresco pero promete que ahora viene “con más burbujas”.

Xbox Game Pass promete más títulos y nuevos modos de jugador / Especial

Así quedan los nuevos precios

El plan estrella, Game Pass Ultimate, pasará de $299 a $449 pesos al mes, lo que significa que los gamers estarían pagando $5,388 pesos al año, si no lo piensan dos veces. El plan mantendrá su nombre y, según Microsoft, incluirá más de 75 estrenos al año, acceso a Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew, mejores tiempos de espera en el Cloud Gaming, y otros perks.

Además, Microsoft decidió hacerle un rebranding a sus planes:

Core será ahora Essential ($169 pesos/mes).

Standard se convertirá en Premium ($219 pesos/mes).

Ultimate se queda como está, pero más caro.

Los tres tipos de planes continúan pero con un alto costo por mes / Especial

Reacción en redes: cancelaciones masivas

Lejos de emocionarse, la comunidad gamer reaccionó con molestia. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de capturas de pantalla donde usuarios mostraban orgullosos que cancelaban su suscripción. La protesta virtual fue tan fuerte que el sitio de Microsoft colapsó temporalmente, imposibilitando acceder a los planes.

"Con las últimas mejoras, Xbox Game Pass Ultimate ahora tiene un precio sugerido de $449 pesos mxn al mes", justificó Microsoft, mientras los jugadores contaban cuántas quesadillas dejarán de comer por seguir jugando.

Parece que los gamers no están de acuerdo con los altos costos / Especial

¿Vale la pena?

Aunque los beneficios son muchos, no todos están convencidos. Entre memes, quejas y amenazas de migrar a otras plataformas, los fans de Xbox exigen una suscripción que no sea un golpe crítico al bolsillo.

Por ahora, queda claro que en esta partida, los gamers también pelean por sobrevivir... pero al recibo.

La última palabra la tiene el jugador mientras Xbox crece / Especial