Estudiantes y activistas bloquean Periférico Sur para exigir apoyo a la Flotilla Global Sumud

Este miércoles 1 de octubre, estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y activistas se concentraron en Periférico Sur frente a su campus para realizar un bloqueo en apoyo a la Flotilla Global Sumud, que transporta ayuda humanitaria a Gaza.

Durante la protesta, los manifestantes mostraron pancartas y corearon consignas como “¡Chinga la burguesía!” y “¡Justicia para Palestina!”, mientras la policía reforzaba la seguridad y controlaba el tránsito ante el cierre de carriles centrales y laterales. El bloqueo provocó congestionamiento en la zona sur de la ciudad y obligó a automovilistas a buscar vías alternas.

¿Qué es la Flotilla Global Sumud y por qué genera movilizaciones?

La Flotilla Global Sumud es un convoy internacional que busca entregar suministros esenciales a la población de Gaza. Recientemente, la flotilla ha enfrentado serias dificultades al acercarse al enclave, debido a la presencia de embarcaciones no identificadas que generaron alarma entre los pasajeros, quienes se colocaron chalecos salvavidas ante la posible confrontación.

Mexicanos participan en la misión humanitaria

Entre los activistas que viajan en la flotilla se encuentran siete mexicanos: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.

Arlín Medrano, junto con Sol González, forma parte del barco “El Adara”, y recientemente emitió un comunicado solicitando apoyo de autoridades mexicanas, incluyendo a la mandataria Claudia Sheinbaum y al Secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, tras haber sido interceptadas presuntamente por fuerzas del Estado de Israel.

La historia no somos nosotros. Recuerden en jamás dejar de gritar por G*aza y cualquier injusticia del mundo, la verdad nos hará libres. La revolución de los pueblos del mundo es latente.



La movilización no se limita a un solo día ni a un solo grupo; es parte de un esfuerzo más amplio por exigir justicia para los civiles en Gaza, el fin de la violencia y el acceso seguro a la ayuda humanitaria.

Para ellos, esta protesta simboliza la unión de estudiantes y ciudadanos en una causa común: mostrar que la sociedad mexicana respalda iniciativas como la Flotilla Global Sumud y lucha contra la indiferencia ante crisis internacionales.

