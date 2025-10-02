¿Cambiarás dólares? El peso se mantiene estable este jueves 2 de octubre

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este JUEVES 2 de octubre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

El peso mexicano quedó en 18.43 unidades por dólar, un centavo más que el pasado miércoles 1 de octubre.

Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK

El valor del dólar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

17.50 a la compra.

19:00 a la venta.

Banco Azteca:

16.90 a la compra

18.84 a la venta.

BBVA Bancomer:

17.54 a la compra.

18.67 a la venta.

Banorte:

17.10 a la compra.

18.75 a la venta.

Banamex:

17.99 a la compra.

19.02 a la venta.

Scotiabank:

16.30 a la compra.

19.20 a la venta.

El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK