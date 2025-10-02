¿Cambiarás dólares? El peso se mantiene estable este jueves 2 de octubre

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este JUEVES 2 de octubre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.
El peso mexicano quedó en 18.43 unidades por dólar, un centavo más que el pasado miércoles 1 de octubre.
El valor del dólar
Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.
Afirme
- 17.50 a la compra.
- 19:00 a la venta.
Banco Azteca:
- 16.90 a la compra
- 18.84 a la venta.
BBVA Bancomer:
- 17.54 a la compra.
- 18.67 a la venta.
Banorte:
- 17.10 a la compra.
- 18.75 a la venta.
Banamex:
- 17.99 a la compra.
- 19.02 a la venta.
Scotiabank:
- 16.30 a la compra.
- 19.20 a la venta.