¿Cambiarás dólares? El peso se mantiene estable este jueves 2 de octubre

El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede modificarse en ventanilla

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
Jorge Reyes Padrón
2 de Octubre de 2025

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este JUEVES 2 de octubre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

El peso mexicano quedó en 18.43 unidades por dólar, un centavo más que el pasado miércoles 1 de octubre.

Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK
El valor del dólar 

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

  • 17.50 a la compra.
  • 19:00 a la venta.

Banco Azteca:

  • 16.90 a la compra
  • 18.84 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 17.54 a la compra.
  • 18.67 a la venta.

Banorte:

  • 17.10 a la compra.
  • 18.75 a la venta.

Banamex:

  • 17.99 a la compra.
  • 19.02 a la venta.

Scotiabank:

  • 16.30 a la compra.
  • 19.20 a la venta.
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK
