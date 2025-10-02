Majo Aguilar anuncia concierto gratuito en el Zócalo CDMX: fecha, hora y todos los detalles

La intérprete mexicana Majo Aguilar confirmó que realizará un concierto gratuito en la Plaza de la Constitución (Zócalo) de Ciudad de México, como parte de la clausura del Segundo Congreso Mundial del Mariachi. La artista fungirá como embajadora del congreso y convoca a sus seguidores a una velada cultural memorable.

La intérprete mexicana Majo Aguilar confirmó que realizará un concierto gratuito en el Zócalo. / IG: Majo Aguilar

El concierto está programado para el domingo 9 de noviembre de 2025. Hasta ahora, no se ha confirmado el horario exacto del espectáculo.

“El 9 (de noviembre), como embajadora del Segundo Congreso Mundial del Mariachi los espero con toda la emoción del mundo en el Zócalo capitalino para que gocemos y cantemos con mariachi. El evento del 9 es completamente gratuito, así que qué emocionante”, declaró la cantante.

Este concierto será la clausura del congreso, que se llevará a cabo del 5 al 9 de noviembre en distintos recintos de CDMX, con actividades musicales y culturales.

¿Quién es Majo Aguilar y por qué este concierto es relevante?

María José Aguilar Carrillo, conocida como Majo Aguilar, es cantante mexicana y miembro de la reconocida dinastía Aguilar. Nieta de los legendarios Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ha construido una carrera destacada en la música regional mexicana.

Además de su trayectoria musical, Majo Aguilar es embajadora del mariachi en este congreso, lo que demuestra su compromiso con la difusión y preservación de este género como patrimonio cultural de México. La realización de un concierto gratuito en un espacio emblemático como el Zócalo fortalece su vínculo con el público y posiciona su carrera dentro de la tradición musical del país.



Majo Aguilar, es cantante mexicana y miembro de la reconocida dinastía Aguilar. / IG: Majo Aguilar

El evento no solo será un concierto, sino también una experiencia cultural, donde los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, baile y presentaciones de distintas agrupaciones de mariachi que participarán en el congreso. Se espera que la combinación de tradición, talento joven y la presencia de Majo Aguilar atraiga a miles de personas de toda la Ciudad de México y sus alrededores.

Asimismo, se prevé que medios de comunicación y plataformas digitales cubran el evento, permitiendo que quienes no puedan asistir disfruten de la presentación de manera virtual, ampliando así el alcance del espectáculo y reforzando la presencia de Majo Aguilar en la escena musical nacional.

El evento no solo será un concierto, sino también una experiencia cultural. / IG: Majo Aguilar