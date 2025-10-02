¿Adiós al fuero de diputados y senadores? Sheinbaum quiere que ya no tengan inmunidad

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro desde el primer día de su mandato que iba ir con todo contra el fuero legislativo. Y fue el jueves miércoles pasado que la mandataria revivió el tema y adelantó que propondrá eliminar el fuero constitucional de diputados y senadores, como parte de la reforma electoral que se presentará en febrero de 2026.

“Que no haya fuero, ¿por qué tiene que haberlo? Es del pasado, la presidenta no lo tiene pues también los diputados y senadores”, lanzó Sheinbaum en Palacio Nacional, marcando distancia con un privilegio que durante décadas ha blindado a legisladores frente a procesos judiciales.

La propuesta para eliminar el fuero será presentada hasta 2026 / Redes Sociales

Ni diputados ni senadores: que se enfrenten a la justicia

De acuerdo con Sheinbaum, su gobierno impulsará la iniciativa como parte del paquete de reformas del Ejecutivo que será enviado al Congreso. La idea: que ningún político se escude en su cargo para evadir la ley.

Sheinbaum fue directa al afirmar: “De una vez les digo que voy a ir con la comisión presidencial a decirles cuáles son algunas de mis ideas, una, que se elimine el fuero de los diputados y senadores, es parte de la propuesta que se va a presentar reforma electoral”.

“La eliminación del fuero forma parte de una visión más amplia para reforzar la rendición de cuentas y acabar con la impunidad”, comentaron desde su equipo.

Los legisladores ya no quedarán protegidos ante alguna irregularidad / Redes Sociales

Sin fuero, sin excusas

Hoy, tanto diputados como senadores gozan de protección judicial, lo que significa que solo pueden ser procesados mediante un juicio de desafuero aprobado por el propio Congreso. Si se aprueba la iniciativa de Sheinbaum, esto cambiaría radicalmente.

El plan sigue la línea que trazó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que logró eliminar el fuero presidencial en 2020, una jugada que en su momento fue celebrada como histórica.

Los diputados y senadores no pueden ser juzgados sin un juicio antes / Redes Sociales

Caso Tabasco le pone más presión al Congreso

La presidenta también aprovechó para poner el dedo en la llaga al hablar del escándalo que rodea a Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, quien designó a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, como titular de Seguridad en Tabasco.

“Si hay una prueba de una gente de Morena que está involucrado en un acto ilícito tiene que responsabilizarse”, advirtió. El mensaje es claro: el fuero no puede ser sinónimo de impunidad, y si alguien cae, que no tenga un cargo como escudo.