Mamá gamer gana torneo de Mortal Kombat… ¡con su bebé recién nacida en brazos!

Los estereotipos tiemblan como los contrincantes de Mortal Kombat XL. Una mujer de Florida, conocida en el mundo gamer como Legi0n, acaba de hacer historia: ganó un torneo local cargando en un brazo a su hija recién nacida y, con el otro, ejecutando combos, fatalities y una dosis de respeto que la comunidad gamer no para de aplaudir.

El video del momento se volvió viral: ella sentada frente al monitor, concentración absoluta, mientras la pequeña —de tan solo cinco días de nacida— dormía envuelta en sus brazos como si nada. “Flawless Victory”, pero en la vida real.

Legi0n posó con el segundo y tercer lugar del torneo / Redes Sociales

Postparto y victoria

Sí, leíste bien. Legi0n dio a luz menos de una semana antes del torneo, y aún así decidió competir. “Cualquiera que haya pasado por un parto sabe que este periodo es de recuperación intensa, agotamiento y una marea hormonal que haría desistir a la mayoría de levantarse del sofá, mucho menos de participar en una competencia de alta presión”, señalaron medios como Kotaku y Dexerto, que también replicaron su historia.

Ella y su pareja, también parte de la escena gamer, decidieron asistir al torneo casi por impulso. Lo que ocurrió después fue pura leyenda: victoria total y viralidad inmediata. Pero la historia no se queda ahí.

La mamá salió toda una experta en hacer los 'fatalities' / Redes Sociales

Una victoria con causa

Legi0n no solo se coronó como la nueva heroína del Mortal Kombat en Florida. En realidad, su mayor batalla va mucho más allá de los controles. La jugadora reveló que su primer hijo falleció a los 11 días de nacido por un tumor cerebral extremadamente raro.

Por eso, aprovechando la atención mundial que ha ganado, pidió a la comunidad dirigir el foco a la National Organization for Rare Disorders (NORD), que investiga enfermedades raras. Su triunfo se convirtió en un grito de lucha por la memoria de su bebé y por muchas familias que viven situaciones similares.

La madre gamer tenía cinco días de haber dado a luz / Redes Sociales

Mamá luchona, gamer y heroína

Desde memes de “Florida Woman” hasta comentarios como “una mamá luchona de verdad”, las redes no han parado de celebrar el momento. Pero más allá del impacto viral, Legi0n usó su joystick para lanzar un mensaje poderoso: las verdaderas peleas también se ganan con empatía.