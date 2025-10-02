One Direction romperá el silencio: hablarán de la muerte de Liam Payne en documental

One Direction está listo para remover el corazón de millones de fans. A casi un año de la trágica muerte de Liam Payne, dos de sus exintegrantes —Zayn Malik y Louis Tomlinson— están preparando un documental para Netflix donde hablarán del legado de la banda, de su historia… y del vacío que dejó su compañero.

Según información de Page Six, el proyecto recorrerá en carretera varios puntos de Estados Unidos, donde Zayn y Louis compartirán vivencias, anécdotas y —por primera vez— cómo vivieron la pérdida de Payne. “One Direction prepara documental en Netflix donde hablarán de la muerte de Liam Payne”, adelantaron las fuentes.

Hasta ahora se desconoce si Harry Styles y Niall Horan formarán parte del documental, lo que ha desatado especulaciones entre directioners de todo el mundo. La única certeza es que el documental ya está en marcha y se estrenaría en 2026.

El documental saldrá por Netflix pero no tiene aún fecha de estreno / FB: @onedirectionmusic

Una herida abierta: la caída de Payne

La muerte de Liam Payne ocurrió el 6 de octubre de 2024 en Buenos Aires, Argentina, tras caer del balcón de un hotel. Tenía 31 años. El reporte forense concluyó que tenía en su organismo cocaína, crack y benzodiacepinas, un golpe devastador para sus fans y sus compañeros de banda.

Pese al distanciamiento, los cuatro integrantes restantes —Harry, Niall, Zayn y Louis— asistieron juntos al funeral, en lo que fue la primera reunión pública de los cinco desde la separación de la banda en 2016.

Liam Payne murió el 6 de octubre de 2024 en Buenos Aires / FB: @onedirectionmusic

El regreso que nunca fue

Antes del fallecimiento, los cinco integrantes ya habían considerado una gira de reunión. Pero la tragedia frenó los planes. Hoy, ese sueño toma otra forma: la de un documental íntimo, emocional, crudo y sin filtros.

“El documental implicará un viaje por carretera… hablarán sobre sus años como miembros de One Direction, las dinámicas internas, sus vivencias personales y el impacto de la muerte de Payne”.

Netflix aún no ha hecho oficial el proyecto, pero medios como Page Six aseguran que la producción forma parte de un contrato millonario y que el rodaje ya está en curso. Para los fans, no se trata solo de un reencuentro con sus ídolos. Es una forma de cerrar el duelo y rendir tributo a quien fue una pieza clave en la historia del pop británico. El documental promete mucho más que nostalgia: promete verdad.

Zayn Malik y Louis Tomlinson serán los responsable de la producción / FB: @onedirectionmusic