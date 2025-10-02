PROFECO alerta sobre publicidad engañosa en mastografías baratas: cómo evitar cobros ocultos

Con la llegada de octubre, clínicas y laboratorios privados en México lanzan ofertas de mastografías a precios atractivos, incluso desde $299, con la intención de motivar a las mujeres a realizarse estudios preventivos. Sin embargo, la PROFECO advierte que este costo generalmente solo cubre la toma de imágenes, mientras que servicios esenciales como la interpretación médica, la entrega de resultados y la cita de valoración se cobran por separado, lo que puede elevar el precio final hasta más de $900. Este tipo de publicidad engañosa representa un riesgo tanto económico como de confianza para las pacientes, quienes pueden sentirse sorprendidas al momento de pagar por servicios que no estaban incluidos en la promoción inicial.

Detectar el cáncer de mama de manera temprana es vital para la prevención y el tratamiento oportuno. / Pixabay

“Durante este mes, se han detectado anuncios que no especifican los costos de interpretación médica y entrega de resultados, generando confusión entre las consumidoras”, señaló la PROFECO.

¿Cómo detectar publicidad engañosa en mastografías baratas?

La Procuraduría recomienda a las consumidoras extremar precauciones antes de aceptar cualquier promoción, para evitar cargos ocultos que pueden duplicar o triplicar el precio anunciado. Entre las recomendaciones se encuentran: verificar que el precio desglosado incluya la interpretación médica, la entrega de resultados y la consulta de valoración; consultar los sitios oficiales y redes sociales de los laboratorios para comparar precios reales; y revisar el tipo de equipo utilizado, asegurándose de que la tecnología sea la adecuada y que los resultados sean interpretados por profesionales certificados. Además, es fundamental leer con detalle los términos y condiciones, asegurándose de que la promoción no esté condicionada a la contratación de paquetes adicionales o penalizaciones por cancelación. Por último, se sugiere solicitar toda la información por escrito y, de ser necesario, acudir a otro establecimiento que garantice claridad y transparencia en sus precios.

La Procuraduría recomienda a las consumidoras extremar precauciones antes de aceptar cualquier promoción. / Pixabay

Dónde presentar una denuncia por publicidad engañosa

Si una clínica omite información relevante, confunde al consumidor o condiciona el precio a otros servicios, puede ser denunciada ante PROFECO. Las usuarias pueden enviar su queja al correo: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, donde se revisará el caso y se tomarán las medidas correspondientes para proteger a los consumidores. La vigilancia de la publicidad es especialmente importante durante el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, ya que muchas personas buscan activamente realizarse estudios preventivos y pueden ser vulnerables a ofertas poco claras o engañosas.

Detectar el cáncer de mama de manera temprana es vital para la prevención y el tratamiento oportuno, pero también lo es garantizar que las promociones sean claras y transparentes. Las consumidoras deben revisar los detalles del servicio, preguntar por los costos adicionales y exigir información completa antes de aceptar cualquier oferta. Este cuidado protege tanto la salud como el bolsillo de quienes buscan realizarse estudios preventivos confiables y seguros.

Las consumidoras deben revisar los detalles del servicio, preguntar por los costos adicionales y exigir información completa. / Pixabay

La importancia de las revisiones para detectar el cáncer de mama

El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más comunes en mujeres y la detección temprana es clave para mejorar el pronóstico y las opciones de tratamiento. Las revisiones periódicas, que incluyen autoexploraciones, mastografías y estudios clínicos, permiten identificar cualquier anomalía a tiempo. Los especialistas recomiendan que las mujeres mayores de 40 años se realicen mastografías de manera anual, y que quienes tengan antecedentes familiares consulten con su médico sobre la frecuencia adecuada de sus estudios.

Mantener un control regular y acudir a revisiones preventivas reduce riesgos y permite actuar de forma temprana ante cualquier indicio de enfermedad, fortaleciendo la salud y el bienestar general de las pacientes.

El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más comunes en mujeres. / Pixabay