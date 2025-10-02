Piloto dio positivo a alcohol y marihuana tras accidente donde perdió la vida Débora Estrella

El 20 de septiembre de 2025, una avioneta Cessna 150 con matrícula XB-BGH se desplomó en el municipio de García, Nuevo León, provocando la muerte de la conductora de televisión Débora Estrella y del piloto Bryan Ballesteros Argueta. Ambos realizaban un vuelo de práctica dentro de una clase de formación en el Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán (CEAM).

De acuerdo con medios locales los exámenes toxicológicos confirmaron que Ballesteros Argueta dio positivo a alcohol y marihuana, mientras que a Débora Estrella no se le encontraron sustancias. Las autoridades precisaron que estos resultados no necesariamente determinaron la causa del accidente, aunque forman parte de la investigación que lleva la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

¿Qué se sabe sobre el accidente?

Durante el vuelo, el piloto informó a la Torre de Control que regresaría a la pista. Posteriormente descendió de la aeronave para buscar otra, pero al no encontrarla, retomó el vuelo en la misma unidad, maniobra que ahora está siendo investigada por la Dirección General de Aeronáutica Civil. La avioneta pertenecía al CEAM, escuela con presencia en Monterrey y Torreón.

El CEAM colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y reafirmó su compromiso con la seguridad y la formación profesional de sus estudiantes. La Fiscalía de Nuevo León concluirá su investigación y enviará los resultados a la Fiscalía General de la República (FGR). Mientras tanto, la comunidad aeronáutica y los familiares de las víctimas permanecen a la espera de información oficial sobre las causas exactas del accidente.

Perfil de Débora Estrella

Débora Cecilia Estrella Garza, originaria de Monterrey, Nuevo León, nació el 7 de agosto de 1982. Estudió Derecho en el ITESM y realizó una especialidad en Administración de Empresas en Francia. Inició su carrera en medios universitarios y trabajó en Telediario Monterrey y Telediario Ciudad de México. En los últimos meses, combinaba su pasión por la aviación con su trabajo periodístico, realizando cursos para certificarse como piloto aviador.



