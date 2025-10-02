VIDEO: Captan a payaso acosando mujeres y robando cámara de seguridad en México

En redes sociales comenzó a viralizarse el caso de un hombre disfrazado de payaso que acosa a mujeres en Campeche, México. Videos muestran cómo, además de hostigar a transeúntes, también robó una cámara de seguridad.

En un clip de 42 segundos de duración, grabado en la avenida Adolfo López Mateos, entre las calles Aldama y Victoria, se observa a un hombre robusto vestido con pants azul marino y playera de rayas gris con negro. El sujeto camina con actitud sospechosa mientras porta un maquillaje de payaso: base blanca, boca marcada en negro y líneas rojas verticales atravesando los ojos.

Fue en Campeche donde se grabó este video.

Acoso y robo en vía pública

De acuerdo con los reportes, este hombre fue señalado de molestar a mujeres en la calle, además de robar una cámara de seguridad de un establecimiento. En la parte final del video se aprecia al “payaso” subiendo a un camión de transporte público, donde, según testigos, también habría continuado con su hostigamiento.

Vecinos señalan que el payaso se robó una cámara de seguridad.

Crece la percepción de inseguridad

El caso ha generado miedo entre los habitantes, en un estado donde la inseguridad va en aumento. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en 2024 el 49.7 % de los campechanos se sentían inseguros; para junio de 2025 la cifra subió a 69.3 %, casi 20 puntos más.

Este porcentaje coloca a Campeche por encima de la media nacional (63.2 %) en percepción de inseguridad, confirmando la preocupación ciudadana.

La sensación de inseguridad ha aumentado en Campeche.

Autoridades guardan silencio

Hasta ahora, las autoridades de Campeche no han informado si el hombre ya está siendo buscado o si fue detenido. De comprobarse su responsabilidad en robo, amenazas y acoso en vía pública, podría enfrentar una pena de hasta 11 años de prisión.

Hasta ahora no hay información confirmada sobre si ya fue detenido el payaso o se le está buscando.