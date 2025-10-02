Investigado Blessd por presunto secuestro y agresión a su mánager

El 21 de mayo de 2024, durante la grabación del video musical WYA Remix Black and Yellow, Iván Andrés Galindo Navia, mánager del cantante Pirlo, denunció que fue retenido junto con su equipo en una vivienda del sector Alto de Las Palmas. Según la acusación, Blessd, su jefe de seguridad Néstor, su mánager Santiago Jaramillo (Dímelo Jara) y varios hombres encapuchados los despojaron de sus celulares y contraseñas mientras los amenazaban de muerte. Galindo relató que “Me decían que me iban a cortar la lengua y los dedos, que yo era una rata y que estaba ácido”

Iván Andrés Galindo Navia, mánager del cantante Pirlo, denunció que fue retenido junto con su equipo. / IG

Durante la retención, las víctimas fueron presuntamente obligadas a desnudarse y encerrarse en un baño. Blessd lideraba las agresiones, interrogando, intimidando y golpeando a los presentes, además de extraerles sangre bajo amenazas. El asistente de Galindo también fue golpeado con un arma en la cabeza y amenazado de muerte.

¿Cómo avanza la investigación del caso?

La Fiscalía General de la Nación confirmó que el proceso está en etapa de investigación y no hay imputaciones formales hasta el momento. El Tribunal Superior de Medellín ordenó acelerar la indagación tras una acción de tutela. Se han realizado diligencias de policía judicial, entrevistas y valoraciones médico-legales, pero aún no se programa audiencia de imputación.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que el proceso está en etapa de investigación. / RS

Blessd y su defensa ante las acusaciones

Hasta ahora, Blessd no ha emitido declaraciones públicas. Su abogado, Luis Ángel López, asegura que los señalamientos son falsos y que su defendido no ha recibido notificación formal de imputación.

La investigación sigue abierta mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos denunciados. La comunidad musical mantiene atención sobre el caso, que ha generado repercusión en Colombia y otros países de Latinoamérica.

Hasta ahora, Blessd no ha emitido declaraciones públicas. / IG

¿Quién es Blessd?

Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, es un cantante y compositor colombiano de música urbana y reguetón. Nació en Medellín y ha ganado reconocimiento en Latinoamérica por su estilo innovador y colaboraciones con artistas destacados del género. Su popularidad ha crecido gracias a éxitos como WYA y WYA Remix Black and Yellow, convirtiéndolo en una de las promesas del reguetón colombiano. Además, Blessd ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales y redes sociales, consolidándose como figura relevante dentro de la música urbana.

Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, es un cantante y compositor colombiano. / IG