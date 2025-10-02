Cofepris alerta sobre venta de condones falsos en México

La Comisión alertó sobre la venta de preservativos falsificados que ponen en riesgo la salud y no garantizan protección

2 de Octubre de 2025

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria tras detectar la venta de condones falsos que imitan marcas. Estos productos no cumplen con los estándares de calidad ni de seguridad, lo que representa un riesgo para la salud sexual de quienes los usan.

¿Cómo identificarlos?

De acuerdo con Cofepris, los condones apócrifos corresponden al lote 100623558 y tienen como fecha de caducidad septiembre de 2026.
Los empaques presentan varios detalles que permiten reconocerlos:

  • Errores ortográficos en la impresión.

  • Tinta de baja calidad o borrosa.

  • Falta de sellos oficiales o número de registro sanitario.

Riesgos para la salud

El uso de estos productos puede generar graves consecuencias, ya que no garantizan eficacia ni seguridad. Entre los riesgos destacan:

  • Ruptura del preservativo durante la relación sexual.

  • Posibles reacciones alérgicas por materiales desconocidos.

  • Mayor exposición a infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no planeados.

¿Qué hacer si los encuentras?

Cofepris pidió a la población no adquirir ni usar condones con las características señaladas y recomendó:

  • Comprar siempre en farmacias y distribuidores autorizados.

  • Revisar lote, caducidad y registro sanitario antes de usarlos.

  • Reportar cualquier sospecha o incidente en el portal de Cofepris.

