¡Ley Seca en la CDMX! Cuándo, dónde y por qué

Si tenías pensado ir a brindar a Coyoacán, más vale que lo pienses dos veces. La alcaldía anunció la suspensión total de actividades relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas en la colonia La Candelaria, con motivo de las fiestas patronales de la Virgen de la Candelaria.

Según lo publicado en la Gaceta Oficial, la medida aplicará desde las 00:01 horas del viernes 3 de octubre y hasta las 23:59 del domingo 5 de octubre de 2025. Así que ni un traguito en cantinas, bares, tiendas de conveniencia, ni en vinaterías ni supermercados con licencia. La medida es general: si vendes alcohol, le bajas el switch tres días.

“Esta medida aplicará en los establecimientos mercantiles ubicados en la colonia La Candelaria, conocida como pueblo de la Candelaria”, especifica el documento.

En el Pueblo de la Candelaria se dejará de vender alcohol desde este viernes / Especial

¿Quiénes deben cerrar el bar?

La restricción abarca desde tiendas de abarrotes hasta discotecas, incluyendo cantinas, peñas, pulquerías, cabarets, salones de fiestas, de baile, hospedajes y más. También le pega a los cines si vendían chelita para acompañar la película.

Los servicios mercantiles no podrán vender bebidas alcohólicas / Especial

¿Y qué se celebra?

La suspensión no es gratuita: en Candelaria, Coyoacán, se celebra con todo a la Virgen de la Candelaria. Y la fiesta es 100% familiar:

Procesiones religiosas con la imagen de la Virgen

Bendición del Niño Dios , tradición heredada del 6 de enero (Rosca de Reyes)

Tamales y atole a cargo de quienes encontraron al “niño” en la rosca

Misas, música, fuegos artificiales y reuniones vecinales para fortalecer la fe y la comunidad

Así que ya sabes, la fiesta sigue, pero sin chupe.

Las fiestas del pueblo terminarán el 5 de octubre / Redes Sociales