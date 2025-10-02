Lluvias récord en CDMX: septiembre, el mes más lluvioso en 34 años

Durante el mes de septiembre, la capital del país registró lluvias históricas. Según la jefa de Gobierno, Clara Brugada, septiembre fue el mes con más lluvias en 34 años, alcanzando un total de 246 mm, frente al promedio histórico de 135 mm. Solo el 27 de septiembre se registraron 31.4 millones de metros cúbicos de agua en la ciudad, la mayor acumulación en un solo día en la historia reciente de la capital.

Las autoridades también han solicitado la colaboración de la ciudadanía para evitar desechos en las calles. / SSC

Las alcaldías más afectadas fueron Iztapalapa y Tláhuac, donde se reportaron inundaciones graves, daños en viviendas y afectaciones en vialidades. En Iztapalapa, colonias como Ejército de Oriente, Santa María Aztahuacán y La Colmena sufrieron daños significativos, mientras que en Tláhuac, áreas como La Conchita y Nopalera también registraron afectaciones importantes.

¿Qué acciones ha tomado el gobierno ante la emergencia?

El gobierno capitalino desplegó más de 4,500 servidores públicos para atender las afectaciones. Se logró evacuar el 90% del agua acumulada en las primeras 24 horas y continúan las labores de limpieza y reparación en las zonas afectadas. Además, se anunció un fondo inicial de 100 millones de pesos para apoyar a las familias damnificadas, con la entrega de alimentos, kits de limpieza y enseres básicos.

En Iztapalapa, colonias como Ejército de Oriente, Santa María Aztahuacán y La Colmena sufrieron daños significativos. / SSC

Las autoridades también han solicitado la colaboración de la ciudadanía para evitar desechos en las calles y alcantarillas, ya que esto puede agravar las inundaciones. Se exhorta a los vecinos a reportar desbordamientos y zonas inundadas mediante los canales oficiales de atención ciudadana.

Se exhorta a los vecinos a reportar desbordamientos y zonas inundadas. / RS

Medidas preventivas para futuras lluvias

Clara Brugada señaló que las intensas precipitaciones evidenciaron la necesidad de fortalecer la infraestructura en zonas vulnerables. Se están planeando obras metropolitanas en áreas como La Concordia y La Colmena, con el objetivo de mejorar el sistema de drenaje y reducir el riesgo de futuras inundaciones en la ciudad.

Además, se contempla la implementación de sistemas de alerta temprana para lluvias intensas y el reforzamiento de los cauces de ríos y canales. Esto permitirá anticipar emergencias y mejorar la coordinación con bomberos, Protección Civil y otras dependencias de respuesta rápida.



Clara Brugada señaló que las intensas precipitaciones evidenciaron la necesidad de fortalecer la infraestructura. / Gobierno de México