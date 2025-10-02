VIDEO: Pipa de gas por poco provoca tragedia en Circuito Interior

Una pipa de gas volvió a ser noticia en la Ciudad de México, luego de que la tarde de este jueves una unidad cargada con este combustible para servicio doméstico presentó una falla mientras circulaba por Circuito Interior, a la altura de la alcaldía Cuauhtémoc, lo que obligó a la intervención de bomberos.

La emergencia fue en Circuito Interior con dirección a La Raza.

Emergencia en Circuito Interior

De acuerdo con los primeros reportes, fue cerca de las 13:00 horas cuando una pipa de la empresa Global Gas Mx presentó una fuga de gas LP que provocó la expulsión del combustible, generando una densa columna blanca que podía verse a varios kilómetros de distancia.

Automovilistas que circulaban sobre Circuito Interior con dirección a La Raza, casi a la altura de avenida Thiers, en la colonia Verónica Anzúres, detuvieron su marcha y pidieron apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como a los Bomberos de la CDMX y a Protección Civil.

Bomberos llegaron a la zona para controlar la situación.

“Atendimos una fuga de gas de una pipa en calle Circuito Interior, colonia Cuauhtémoc, en @AlcCuauhtemocMx. Informamos que se trató de una falla mecánica, sin lesionados. Servicio concluido”, publicaron los Bomberos capitalinos en su cuenta oficial.

Causa de la fuga

Según los primeros informes, el incidente se originó por una falla mecánica en el turbo de la unidad. Sin embargo, testigos señalaron que uno de los operadores reaccionó de inmediato para controlar el escape del gas, evitando una tragedia mayor, confirmándose que no hubo lesionados ni daños materiales.

Los reportes oficiales hablan que sólo fue una falla mecánica.

Contexto reciente: tragedia en Iztapalapa

Este nuevo susto ocurre apenas 20 días después de la volcadura y explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, Iztapalapa, la cual dejó más de 30 personas muertas y decenas de lesionados.

Ante lo ocurrido, las autoridades de la CDMX trabajan en un plan para regular la circulación de pipas de gas, imponiendo límites de velocidad y requisitos técnicos que garanticen la seguridad de la población, automovilistas y de los propios operadores de estas pesadas unidades.