¿Gentrificaron al Niño Dios? Figura rubia en tienda mexicana desata debate en TikTok

Una figura del Niño Dios con rasgos caucásicos y cabello rubio en una tienda generó reacciones encontradas entre usuarios mexicanos

Laura Reyes Medrano
2 de Octubre de 2025

Una usuaria de TikTok viralizó un video donde muestra una figura del Niño Dios con rasgos europeos y un precio elevado en una tienda departamental, lo que provocó un intenso debate sobre identidad cultural y comercialización.

En el clip la creadora de contenido expresó: "¡Gentrificaron al niño Dios!"/TikTok

 

En una tienda departamental de México, una joven usuaria de TikTok se topó con un hallazgo que la sorprendió: una figura del Niño Dios con características ajenas al ideal tradicional que se encuentra en los mercados populares. La figura era rubia, con rasgos caucásicos, y costaba 1,109 pesos, muy por encima de los modelos tradicionales que suelen encontrarse entre 200 y 300 pesos. Al compartirlo en redes, exclamó: “¡Gentrificaron al Niño Dios!”, desatando una ola de reacciones. 

La usuaria de TikTok identificada como @latanea_ compartió el video que rápidamente se volvió viral/TikTok

 

¿Una versión “gentrificada” o solo estrategia comercial?

Según el video, la figura difería notablemente de aquellas que la mayoría de mexicanos conoce: color de piel más claro, cabello rubio, rasgos faciales europeos. La creadora del contenido, identificada como @latanea_ en TikTok, mostró con detalle la etiqueta y cuestionó el valor frente a las opciones tradicionales.

Para algunos usuarios, esta versión representa una forma de exotización o apropiación estética que desvincula la tradición religiosa mexicana de sus raíces; otros señalaron que se trata simplemente de un producto comercial más, pensado para diversificar oferta o captar un público específico. 

Los comentarios no tardaron:

  • “Pero el Niño Dios ya estaba gentrificado desde hace siglos.”

  • “La religión ya fue el inicio de la gentrificación.”

  • “Eso no es gentrificación, es comercialización.”

  • “¿Por qué lo pintaron de rubio?” 

La figura era rubia, con rasgos caucásicos, y costaba 1,109 pesos/TikTok

 

Contexto comercial y simbólico

Este hallazgo se da justo cuando las tiendas mexicanas empiezan a adelantar la temporada navideña, mezclando adornos de Día de Muertos con productos que anticipan las festividades. La combinación de tradiciones y marketing en los pasillos de las tiendas puede llevar a este tipo de rupturas simbólicas. 

La diferencia en precios también alimentó el debate: las versiones tradicionales, tanto en mercaditos como en tiendas locales, tienen precios accesibles, mientras que esta versión “premium” ronda un costo mucho mayor, lo que sugiere un posicionamiento de mercado distinto.

@latanea_ Estoy que no me lo creo tío #latanea #humor ♬ sonido original - Torreona

