Multa millonaria a Grupo Tomza tras explosión en Iztapalapa

La tragedia del 10 de septiembre en Iztapalapa continúa dejando consecuencias. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) multó a Grupo Tomza, propietario de Gas Silza, con más de 160 millones de pesos por su responsabilidad en la explosión que cobró la vida de 31 personas y dejó 13 heridas. La sanción busca garantizar que la empresa cumpla con las normas de seguridad y evitar que se repitan incidentes similares.

El pasado 10 de septiembre ocurrió una tragedia en Iztapalapa cuando una pipa de gas explotó en el Puente de la Concordia

Multa millonaria y responsabilidad de Grupo Tomza

La ASEA explicó que la sanción se debe a irregularidades operativas detectadas en las instalaciones de Gas Silza. Además, existen 32 expedientes administrativos abiertos contra la empresa, de los cuales dos ya fueron multados, aunque todavía están pendientes de resolución judicial. La autoridad busca con estas medidas reforzar la seguridad energética y la protección de la población.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) multó a Grupo Tomza, propietario de Gas Silza

Consecuencias de la explosión

La explosión en el Puente de la Concordia dejó un saldo trágico: 31 muertos y 13 personas lesionadas, además de daños materiales significativos. La ASEA también inició procedimientos adicionales, que podrían derivar en clausuras parciales o totales de instalaciones como parte de las acciones preventivas y correctivas.

La explosión en el Puente de la Concordia dejó un saldo trágico; 31 muertos y 13 personas lesionadas

Antecedentes de Grupo Tomza

Este no es el primer incidente vinculado a la compañía. En 2013, una planta de distribución de gas LP en Amozoc, Puebla, operada por Gas Pronto, registró una explosión que dejó 7 muertos. Un año después, una pipa del grupo volcó con más de 43 mil litros de gas, aunque en ese caso no se reportaron víctimas fatales.

La ASEA reafirmó su compromiso con la seguridad energética y ambiental, asegurando que continuará con inspecciones y sanciones para prevenir futuros incidentes y proteger a la población ante riesgos similares.

Una tragedia que quedará grabada en la memoria de los mexicanos