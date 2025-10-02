Netflix pierde más de 15 mil millones de dólares por cancelación de Elon Musk

Netflix está atravesando uno de sus momentos más complicados tras ser blanco de un boicot encabezado por Elon Musk. En apenas dos días, la plataforma de streaming perdió más de 15 mil millones de dólares en su valor de mercado, luego de que el magnate llamara a sus seguidores a cancelar sus suscripciones.

La polémica estalló cuando Musk criticó la serie animada Dead End: Paranormal Park, dirigida por Hamish Steele, a la que acusó de “promover ideología trans”. El empresario, con más de 226 millones de seguidores en redes sociales, replicó una publicación que decía “Protege a tus niños, cancela Netflix” y agregó: “Cancela Netflix por la salud de tus hijos”.

Con este tuit Elon Musk instó a sus seguidores a cancelar Netflix.

Caída en la bolsa

El impacto fue inmediato. El miércoles 1 de octubre de 2025, las acciones de Netflix se desplomaron un 2% y repitieron la caída al día siguiente, acumulando un retroceso del 4% en 48 horas. En números reales, esto significó una pérdida de 15 mil millones de dólares en capitalización bursátil, según los reportes financieros.

La serie fue señalada de impulsar la cultura trans.

Una campaña con eco conservador

La serie, clasificada como apta para mayores de 7 años, incluye a un protagonista transgénero, Barney Guttman, y episodios donde se muestra una boda gay. Estos elementos provocaron rechazo en grupos conservadores, quienes encontraron en Musk un aliado para amplificar el llamado a cancelar la plataforma.

Entre miércoles y jueves, Netflix cayó un 4 % en su valor.

Silencio en Netflix

Pese al desplome y a las miles de cancelaciones que se reportan en redes sociales, Netflix no ha emitido ninguna declaración oficial sobre la pérdida en bolsa ni respecto al boicot de Musk. La incertidumbre se mantiene en torno a si la ola de bajas tendrá repercusión directa en su base de suscriptores.

Hasta ahora Netflix no se ha pronunciado sobre la polémica.

El poder de una voz

Lo cierto es que, con un solo tuit, Elon Musk desató un terremoto financiero que sacudió a una de las empresas más grandes del entretenimiento digital. Una muestra más de cómo su figura puede influir en los mercados… y de paso costarle miles de millones a un gigante como Netflix.