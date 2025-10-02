Fiscalía asegura que falta de cooperación frena avances en caso Valeria Márquez

El asesinato de Valeria Márquez, influencer mexicana de 23 años, ocurrido el 13 de mayo de 2025 mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, sigue sin responsables identificados. A pesar de los avances en las indagaciones, la falta de cooperación de ciertos involucrados ha ralentizado el progreso del caso.

Según el fiscal general Salvador González de los Santos, ya se han realizado más de 30 entrevistas a familiares, amigos, testigos y personal del entorno de Valeria, mientras se analizan evidencias de cámaras para reconstruir rutas de escape y posibles movimientos del agresor.

¿Qué frena la resolución del crimen de Valeria Márquez?

La Fiscalía de Jalisco ha señalado que algunas versiones de testigos no coinciden con lo recabado hasta ahora. En conferencia de prensa, el fiscal general Salvador González de los Santos declaró:

“Se ha trabajado intensamente en ese tema en varios aspectos. Lamentablemente hemos encontrado cierta resistencia con algunas personas de declararnos algunas cuestiones que a lo mejor pudieran ayudarnos a resolver más pronto este tema.”

Además, el fiscal explicó que consideran que algunos testigos podrían tener más información, pero señaló entender por qué no quisieran hacerlo:

“Sí nos han dado información, pero consideramos que pudieran tener mayor información, pero entendemos por qué no se han querido abrir plenamente.”

Además, la dependencia analiza audios y publicaciones virales en redes sociales, descartando muchas por inconsistencias técnicas o contradicciones con la línea oficial de investigación.

Investigación en curso y líneas abiertas

La Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas entre tres y cuatro líneas de investigación, explorando desde conflictos personales hasta posibles vínculos con redes de violencia digital.

En relación con un presunto responsable en EE. UU., alias “El Doble R”, la fiscalía niega contar con datos que lo vinculen al crimen, pero continúa el intercambio de información con agencias internacionales. También se realizaron peritajes en Blossom The Beauty Lounge, lugar del asesinato, y se revisaron cámaras de vigilancia que captaron la huida de los agresores en vehículos y motocicletas.

