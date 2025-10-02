Día del Novio 2025: ¿por qué se celebra el 3 de octubre y cuál es su historia?

En México, además del tradicional 14 de febrero, existe otra fecha dedicada al amor de pareja: el Día del Novio, que en 2025 se celebrará el próximo 3 de octubre. Aunque todavía no alcanza la popularidad de San Valentín o del Día de la Madre, esta efeméride ha comenzado a ganar terreno, sobre todo entre las generaciones jóvenes que buscan pretextos para compartir detalles especiales.

Cada 3 de octubre miles de parejas mexicanas festejan el Día del Novio con detalles y mensajes en redes sociales/iStock

¿Por qué se celebra el 3 de octubre?

El Día del Novio no tiene un origen tan antiguo como otras festividades. De acuerdo con diversas versiones, se impulsó en redes sociales durante la última década, a partir de campañas publicitarias y tendencias que buscaban equilibrar el protagonismo que tenía el Día de la Novia en otros países. Poco a poco, esta propuesta se volvió viral y fue adoptada por miles de usuarios, quienes cada 3 de octubre expresan públicamente su cariño hacia sus parejas masculinas.

El Día del Novio 2025 se celebra en México como una fecha no oficial, impulsada principalmente en TikTok e Instagram/iStock

¿Cómo se celebra y qué tendencias hay?

Regalos simbólicos : A diferencia de otras fechas románticas donde se espera que las mujeres reciban flores o detalles, en este día muchos sugieren que los novios sean los receptores.

Flores azules : Una de las tendencias más comentadas es regalar flores de color azul, que simbólicamente se han vinculado con confianza, serenidad y lealtad.

Publicaciones en redes sociales : En TikTok, Instagram y otras plataformas, parejas comparten mensajes, dedicatorias y fotografías con el hashtag del día.

Mercadotecnia romántica: Tiendas y marcas han aprovechado para ofrecer promociones, arreglos especiales o productos enfocados al noviazgo.

Regalos simbólicos como flores, cartas y chocolates forman parte de las celebraciones del Día del Novio en México/iStock

Aunque todavía no es una fecha oficial reconocida por el calendario cívico, cada año son más las marcas, restaurantes y servicios que aprovechan la ocasión para lanzar promociones dirigidas a parejas. De igual manera, en plataformas digitales abundan los mensajes, fotos y videos que colocan al “novio” en el centro de la atención, reafirmando la importancia de valorar la relación.

El Día del Novio busca equilibrar las celebraciones románticas y dar protagonismo a los varones en la relación/iStock

¿Le alcanzará para ser tradición?

El Día del Novio podría consolidarse como parte del calendario sentimental mexicano si continúa la tendencia. Mientras tanto, es una excusa perfecta para sorprender a la pareja con un detalle, organizar una cita especial o simplemente recordar que el amor también merece su espacio fuera del 14 de febrero.