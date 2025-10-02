Día del Novio 2025: ¿por qué se celebra el 3 de octubre y cuál es su historia?

En México, además del tradicional 14 de febrero, existe otra fecha dedicada al amor de pareja: el Día del Novio, que en 2025 se celebrará el próximo 3 de octubre. Aunque todavía no alcanza la popularidad de San Valentín o del Día de la Madre, esta efeméride ha comenzado a ganar terreno, sobre todo entre las generaciones jóvenes que buscan pretextos para compartir detalles especiales.
¿Por qué se celebra el 3 de octubre?
El Día del Novio no tiene un origen tan antiguo como otras festividades. De acuerdo con diversas versiones, se impulsó en redes sociales durante la última década, a partir de campañas publicitarias y tendencias que buscaban equilibrar el protagonismo que tenía el Día de la Novia en otros países. Poco a poco, esta propuesta se volvió viral y fue adoptada por miles de usuarios, quienes cada 3 de octubre expresan públicamente su cariño hacia sus parejas masculinas.
¿Cómo se celebra y qué tendencias hay?
Regalos simbólicos: A diferencia de otras fechas románticas donde se espera que las mujeres reciban flores o detalles, en este día muchos sugieren que los novios sean los receptores.
Flores azules: Una de las tendencias más comentadas es regalar flores de color azul, que simbólicamente se han vinculado con confianza, serenidad y lealtad.
Publicaciones en redes sociales: En TikTok, Instagram y otras plataformas, parejas comparten mensajes, dedicatorias y fotografías con el hashtag del día.
Mercadotecnia romántica: Tiendas y marcas han aprovechado para ofrecer promociones, arreglos especiales o productos enfocados al noviazgo.
Aunque todavía no es una fecha oficial reconocida por el calendario cívico, cada año son más las marcas, restaurantes y servicios que aprovechan la ocasión para lanzar promociones dirigidas a parejas. De igual manera, en plataformas digitales abundan los mensajes, fotos y videos que colocan al “novio” en el centro de la atención, reafirmando la importancia de valorar la relación.
¿Le alcanzará para ser tradición?
El Día del Novio podría consolidarse como parte del calendario sentimental mexicano si continúa la tendencia. Mientras tanto, es una excusa perfecta para sorprender a la pareja con un detalle, organizar una cita especial o simplemente recordar que el amor también merece su espacio fuera del 14 de febrero.