¿Va a llover este viernes 3 de octubre? Esto dice el pronóstico para México

Si tenías planes para este viernes 3 de octubre, más vale que saques el paraguas (y el suéter), porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que varias regiones de México estarán bajo fuertes lluvias, vientos y hasta bajones de temperatura.

Según el reporte, se pronostican lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán. También habrá lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en estados como Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo, y lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en lugares como Nayarit, Jalisco y Ciudad de México.

“Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas”, advirtió el SMN. También recomendaron atender los avisos y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Un nuevo frente frío, cercano al noroeste de México, originará rachas de viento en la región / Especial

Vientos y oleaje que no se andan con juegos

El pronóstico también incluye vientos de 30 a 70 km/h en las costas del Pacífico como Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como oleaje de hasta 3.5 metros en la costa occidental de Baja California, Colima, Michoacán y Oaxaca.

“Los vientos fuertes pronosticados podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios”, advierte el informe.

El origen de este combo de fenómenos meteorológicos está en una zona de baja presión con potencial ciclónico, la vaguada monzónica, un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, humedad del Pacífico y el nuevo frente frío que se acerca por el noroeste.

El centro y sur de México se verán afectados por las lluvias / FREEPIK

¿Y el calor? También habrá

Mientras llueve en unos estados, en otros el sol pegará duro. El SMN prevé temperaturas máximas de hasta 40 grados en entidades como Baja California, Sonora, Sinaloa, Colima y Michoacán, y de 30 a 35 grados en buena parte del Golfo y el sureste del país.

¿Frente frío? Sí, también. Para la mañana del viernes se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Michoacán, Puebla, entre otras.

Los vientos fuertes también estarán pegando en algunas zonas del país / FREEPIK

Cuida tu salud y mantente alerta

El SMN recomienda tomar precauciones para evitar riesgos por calor y frío: “Evitar la exposición prolongada al sol, vestir ropa de manga larga y colores claros, hidratarse adecuadamente, poner atención especial a enfermos crónicos, niños y adultos mayores”, señalaron.

Así que ya lo sabes: se vienen lluvias fuertes, viento, oleaje, calorón y mañanas heladas. Revisa bien el clima antes de salir y mantente informado con fuentes oficiales.

El desarrollo de un ciclón mantiene en alerta a las autoridades / Especial