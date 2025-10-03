¿Cambiarás dólares? El peso cierre fuerte este viernes 3 de octubre

El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede modificarse en ventanilla

La moneda verde continúa sin variaciones esta semana.
La moneda verde continúa sin variaciones esta semana. | FREEPIK
Jorge Reyes Padrón
3 de Octubre de 2025

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 3 de octubre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

El peso mexicano quedó en 18.40 unidades por dólar, un centavo menos que el pasado miércoles 1 de octubre.

Revisa todos los días el precio del dólar para los cambios en ventanilla / FREEPIK
Revisa todos los días el precio del dólar para los cambios en ventanilla / FREEPIK

El valor del dólar 

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

  • 17.50 a la compra.
  • 19:00 a la venta.

Banco Azteca:

  • 16.90 a la compra
  • 18.94 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 17.57 a la compra.
  • 18.71 a la venta.

Banorte:

  • 17.15 a la compra.
  • 18.75 a la venta.

Banamex:

  • 17.85 a la compra.
  • 18.87 a la venta.

Scotiabank:

  • 16.30 a la compra.
  • 19.20 a la venta.

