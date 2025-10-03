¿Cambiarás dólares? El peso cierre fuerte este viernes 3 de octubre

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 3 de octubre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

El peso mexicano quedó en 18.40 unidades por dólar, un centavo menos que el pasado miércoles 1 de octubre.

El valor del dólar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

17.50 a la compra.

19:00 a la venta.

Banco Azteca:

16.90 a la compra

18.94 a la venta.

BBVA Bancomer:

17.57 a la compra.

18.71 a la venta.

Banorte:

17.15 a la compra.

18.75 a la venta.

Banamex:

17.85 a la compra.

18.87 a la venta.

Scotiabank: