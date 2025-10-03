¿De qué murió Jenifer Rivas, presentadora y tiktoker de 21 años? Esto sabemos

La televisión hondureña está de luto. Jenifer Rivas, joven presentadora de CHTV, tiktoker y estudiante de Periodismo, falleció a los 21 años tras sufrir una fuerte crisis epiléptica.

La noticia fue confirmada por el noticiero La Tarde, medio que señaló que la causa del deceso fue una “crisis epiléptica”. Su familia ya había informado previamente que la joven padecía ataques de este tipo y se encontraba bajo tratamiento médico.

Horas antes de su muerte, Jenifer había compartido una imagen en sus redes sociales: posaba sonriente en una cancha de pickleball, con la frase “Preparándose”. Nadie imaginaba que sería su última publicación.

La joven falleció de una crisis epiléptica luego de llegar de una reunión / IG: @iamjenirivas_

Ignoró la advertencia médica

Según los reportes, la noche en que falleció, Jenifer habría consumido bebidas alcohólicas, algo que sus médicos le habían indicado evitar por completo debido a su condición.

Aunque se trató de una muerte inesperada, no se le practicó autopsia. Las autoridades la catalogaron como muerte natural.

La joven estudiante de periodismo trabajaba en un canal de Honduras / IG: @iamjenirivas_

Despedidas con el corazón roto

La Asociación de Estudiantes de Periodismo UNAH-CU compartió un emotivo mensaje de despedida:

“Con profundo dolor, la comunidad de la carrera de Periodismo lamenta el sensible fallecimiento de nuestra querida compañera Jenifer Rivas. Recordaremos siempre su alegría, dedicación y pasión por la comunicación. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Descansa en Paz, Jenifer. Siempre serás parte de nuestra historia”.

Sus familiares habían advertido que padecía de epilepsia y llevaba un tratamiento / IG: @iamjenirivas_

Rivas era conocida también por su participación en el colectivo de creadores de contenido “Los Venados 504”, con quienes colaboraba activamente.

En redes sociales, cientos de personas han compartido mensajes para despedirla: amigos, colegas, familiares y seguidores recordaron su sonrisa, su carisma y su talento frente a las cámaras.

La presentadora fue despedida por sus familiares y amigos / IG: @iamjenirivas_