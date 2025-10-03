Pasaje sube a 14 pesos en Edomex sin autorización oficial

Sin aviso oficial ni autorización de por medio, transportistas del Estado de México ya están cobrando 14 pesos por el mínimo de pasaje en rutas del Valle de Toluca. Algunos usuarios reportaron que hasta les pidieron 15 pesos. Pero les pusieron un 'estate quieto'.

La medida comenzó a aplicarse desde el pasado miércoles, según lo confirmaron integrantes de la Unión de Transportistas, quienes admitieron que el incremento no tiene aún el visto bueno de la Secretaría de Movilidad estatal. Aseguraron que será un ajuste gradual y podría llegar también al Valle de México.

Los letreros con los nuevos precios aparecieron en rutas como Atsuzi, Satélite, ALM, TEO, RedTP, CTTSA, Colón Nacional, Temoayenses, Tollocan y Flecha de Oro. Algunas unidades ni siquiera colocaron los avisos: los choferes se limitaron a decir verbalmente que “el nuevo precio ya está autorizado”, lo cual es falso.

Los transportistas del Edomex subieron un 1 peso su tarifa / Redes Sociales

Aumentan el precio… pero no mejoran nada

Los usuarios no tardaron en quejarse. Las críticas van desde la falta de mantenimiento, unidades destartaladas, malos tratos y hasta la ausencia de tarifas visibles dentro de los vehículos.

“No se puede permitir un aumento sin que mejore la calidad del servicio, de hecho muchos camiones no tienen la tarifa pegada y cobran lo que quieren”, declaró Julieta Contreras, una usuaria habitual.

Aunque los transportistas alegan que desde principios del año solicitaron el aumento por el alza en gasolina, refacciones y costos de operación, lo cierto es que no hay respaldo legal y no han cumplido con las condiciones mínimas que garanticen un mejor servicio.

En su momento, amagaron con bloqueos y paros como forma de presión. Pero tras algunas reuniones con las autoridades, suspendieron las acciones… hasta ahora, que decidieron subir la tarifa por su cuenta.

En las unidades pegaron los anuncios del nuevo costo sin tener el permiso / Redes Sociales

Gobierno frena aumento de pasaje

Luego de la serie de quejas, la Secretaría de Movilidad salió a las calles frenar el ‘abuso’ de los choferes, pues no han autorizado el autoaumento de 1 peso.

Es por eso que su gente empezó a retirar los anuncios que se pegaron en algunas unidades del transporte público y detallaron que ese autoincremento los más afectados serían los bolsillos de los usuarios.

Los trabajadores del volante aseguran que es momento de subir el pasaje / Redes Sociales