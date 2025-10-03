Buque Escuela Cuauhtémoc regresa a casa tras accidente en NY ¡Esta es la fecha!

El Buque Escuela Cuauhtémoc, uno de los emblemas navales más importantes de México, iniciará su regreso al país este sábado 5 de octubre, luego del trágico accidente que sufrió en mayo pasado al chocar contra el puente de Brooklyn, en Nueva York. El incidente dejó un saldo de dos tripulantes fallecidos, una cadete y un marino, lo que conmocionó a las Fuerzas Armadas y a la opinión pública.

Ahora, tras las reparaciones necesarias, el barco conocido como el Embajador y Caballero de los Mares está listo para zarpar nuevamente. Y lo hará acompañado de más de 150 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, quienes se incorporarán para realizar el crucero de instrucción "Consolidación de la Independencia 2025".

El incidente dejó un saldo de dos tripulantes fallecidos / Redes Sociales

Embarque en Nueva York

La Secretaría de Marina informó que los futuros oficiales navales viajaron hacia Nueva York para abordar el buque, que se encuentra atracado en el muelle 86 del Hudson River Park. Desde ahí zarparán con rumbo a México para continuar su formación como miembros de la Armada.

"La Generación de Cadetes Navales 2022-2026 vuela con destino a la Ciudad de Nueva York para incorporarse al #CruceroDeInstrucción 'Consolidación de la Independencia de México 2025', a bordo de nuestro emblemático Embajador y Caballero de los Mares", compartió la Secretaría de Marina.

Buque Escuela Cuauhtémoc parte a casa el próximo 5 de octubre / Redes Sociales

Vuelven en memoria de sus compañeros

La travesía no será como las anteriores. La pérdida de los dos elementos en mayo pasado marcó profundamente a la comunidad naval. Sin embargo, el regreso del Buque Escuela Cuauhtémoc simboliza también resiliencia y compromiso, con una nueva generación de marinos dispuesta a continuar con su legado.

El regreso también coincide con las celebraciones del Día de la Armada de México (23 de noviembre), lo que convierte esta travesía en un acto solemne de honor y memoria.

La tripulación será de más de 150 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar / Redes Sociales