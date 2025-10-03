Taylor rompe récord con 'The Life of a Showgirl': el álbum más escuchado en Spotify en una horas

Taylor Swift está en su mejor momento. Su nuevo disco, The Life of a Showgirl, no solo fue recibido con ovaciones, sino que en menos de 11 horas ya había roto el récord de álbum más escuchado en un solo día en Spotify, según confirmó la misma plataforma. El lanzamiento ocurrió justo a las 00:01 del viernes en Nueva York y bastaron unos minutos para que los fans lo convirtieran en un fenómeno global.

"Esta noche todas estas vidas convergen aquí, el mosaico de risas y el cóctel de lágrimas... No puedo expresar lo orgullosa que estoy de compartir esto con ustedes, un álbum que me parece tan acertado", escribió Swift en Instagram, vestida como corista.

Desde el primer minutos de este viernes, las canciones de Taylor empezaron a sonar / FB: @TaylorSwift

Amor, introspección y dardos a la industria

El álbum, que marca el duodécimo de su carrera, cuenta con 12 canciones pegajosas, pero también llenas de introspección. En entrevista con la BBC, Taylor reveló que el primer escucha fue su novio, el jugador Travis Kelce: “Sabía que era el tipo de álbum que más le iba a gustar”.

Canciones como “Wish List”, “Elizabeth Taylor” o “Father Figure” (inspirada en George Michael) dejan ver a una Swift más feliz, enamorada, pero también decidida a ajustar cuentas con su pasado. Aunque no da nombres, fans especulan que algunas letras están dirigidas a figuras como Scooter Braun. “Mi querido joven, ya no los hacen tan leales como antes”, canta.

Las 12 canciones del disco fueron las más escuchadas en unas horas en Spotify / FB: @TaylorSwift

No se agota la pluma, ni el negocio

Taylor confesó que antes temía perder su inspiración si era feliz: “Solía tener ese oscuro temor de que si alguna vez era realmente feliz... ¿qué pasa si la escritura se agota?”. Pero al parecer eso no pasó, porque su pluma sigue tan afilada como su estrategia de negocios.

El disco fue acompañado por un evento global en salas de cine, donde se estrenó el video de “Ophelia”, se proyectaron escenas del detrás de cámaras y los llamados videos líricos. Se estima que esta activación podría recaudar hasta 50 millones de dólares solo en taquilla.

Taylor habla de su futuro pero sanando el pasado en sus canciones / FB: @TaylorSwift

Vinilos sin aranceles

Además, la edición física del disco —en vinilo, casete o CD— podrá comprarse sin pagar aranceles en Estados Unidos, a pesar del fin de la exención “de minimis”. Gracias a la Enmienda Berman, que protege los “materiales informativos”, los discos quedan libres de impuestos. Y eso es buena noticia, porque el vinilo cuesta 30 dólares, el casete 20 y el CD, 13.

“Si el vinilo se hubiera gravado, el precio de un disco podría haber subido hasta 40 y 50 dólares”, explicó Ralph Jaccodine, del Berklee College of Music.

Hoy, el catálogo de Swift ya es completamente suyo, tras recomprar sus derechos, y eso, junto con su gira y su película, la ha llevado a tener un patrimonio estimado de 2,100 millones de dólares.