Licencia de conducir permanente CDMX: Así puedes obtener las respuestas del examen

Para quienes aún no tramitan su licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, el tiempo apremia: el 31 de diciembre de 2025 es la fecha límite para iniciar el trámite sin congestiones ni fallas en los sistemas.
Aunque algunos conductores prefieren esperar a que expire su licencia vigente, expertos y fuentes oficiales recomiendan adelantar el proceso para evitar saturaciones en módulos y plataformas digitales.
¿Qué pasos seguir para tramitar la licencia de conducir permanente por primera vez?
El trámite de la licencia permanente de Ciudad de México se puede realizar en línea o también presencial:
Agenda una cita en el sistema oficial.
Descarga la guía de estudio oficial.
Presenta el examen teórico en la fecha asignada.
Si lo apruebas, continúa con los procedimientos administrativos correspondientes (documentación, pago, etc.).
¿En qué consiste el examen teórico de la licencia permanente?
El banco de preguntas tiene 200 reactivos, pero el examen que te tocará será de 20 preguntas aleatorias de opción múltiple.
Tienes un límite de 25 minutos para responder.
Si no lo apruebas, puedes reintentarlo: la Secretaría de Movilidad (Semovi) permite dos intentos por día hasta obtener una calificación aprobatoria.
¿Cuáles son las preguntas del examen para la licencia permanente?
Aunque no es posible conocer de antemano las respuestas exactas, los contenidos más recurrentes incluyen:
Preferencias de paso en intersecciones
Límites de velocidad en zonas de escuelas, hospitales o albergues
Uso adecuado de las luces del semáforo
Prohibiciones para estacionarse
Carriles donde no se permite rebasar
Uso de direccionales
Cuándo se permiten vueltas continuas
Prioridad de paso para vehículos de emergencia
Uso obligatorio del cinturón de seguridad
Señalizaciones viales básicas
El énfasis está en que los automovilistas realmente comprendan el Reglamento de Tránsito CDMX, la Ley de Movilidad vigente y la Guía Básica de Seguridad Vial, en lugar de memorizar respuestas.
Costo y recomendaciones finales para licencia de conducir permanente en CDMX
El trámite tiene un costo de $1,500 pesos. Este pago se realiza después de aprobar el examen teórico y puede efectuarse en los módulos correspondientes o vía digital.
Dado que se espera una elevada demanda cercana al vencimiento del plazo, se aconseja no dejar el trámite para el último momento.
Prepararse con antelación, consultar los materiales oficiales y dominar los aspectos clave de tránsito puede marcar la diferencia al momento de realizar el examen.