Licencia de conducir permanente CDMX: Así puedes obtener las respuestas del examen

Para quienes aún no tramitan su licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, el tiempo apremia: el 31 de diciembre de 2025 es la fecha límite para iniciar el trámite sin congestiones ni fallas en los sistemas.

Aunque algunos conductores prefieren esperar a que expire su licencia vigente, expertos y fuentes oficiales recomiendan adelantar el proceso para evitar saturaciones en módulos y plataformas digitales.

Hasta el 31 de diciembre de 2025 todavía es posible tramitar y obtener una licencia de manejo permanente en Ciudad de México/iStock

¿Qué pasos seguir para tramitar la licencia de conducir permanente por primera vez?

El trámite de la licencia permanente de Ciudad de México se puede realizar en línea o también presencial:

Agenda una cita en el sistema oficial. Descarga la guía de estudio oficial. Presenta el examen teórico en la fecha asignada. Si lo apruebas, continúa con los procedimientos administrativos correspondientes (documentación, pago, etc.).

El trámite de la licencia permanente de Ciudad de México se puede realizar en línea o también presencial/iStock

¿En qué consiste el examen teórico de la licencia permanente?

El banco de preguntas tiene 200 reactivos , pero el examen que te tocará será de 20 preguntas aleatorias de opción múltiple.

Tienes un límite de 25 minutos para responder.

Si no lo apruebas, puedes reintentarlo: la Secretaría de Movilidad (Semovi) permite dos intentos por día hasta obtener una calificación aprobatoria.

La licencia permanente es una medida que busca simplificar trámites y garantizar que los conductores estén realmente capacitados/iStock

¿Cuáles son las preguntas del examen para la licencia permanente?

Aunque no es posible conocer de antemano las respuestas exactas, los contenidos más recurrentes incluyen:

Preferencias de paso en intersecciones

Límites de velocidad en zonas de escuelas, hospitales o albergues

Uso adecuado de las luces del semáforo

Prohibiciones para estacionarse

Carriles donde no se permite rebasar

Uso de direccionales

Cuándo se permiten vueltas continuas

Prioridad de paso para vehículos de emergencia

Uso obligatorio del cinturón de seguridad

Señalizaciones viales básicas

El énfasis está en que los automovilistas realmente comprendan el Reglamento de Tránsito CDMX, la Ley de Movilidad vigente y la Guía Básica de Seguridad Vial, en lugar de memorizar respuestas.

El examen cuenta con 20 reactivos sobre las normas de tránsito y seguridad vial/iStock

Costo y recomendaciones finales para licencia de conducir permanente en CDMX