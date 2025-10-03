¿Por qué el 3 de octubre todos se visten de rosa? El origen de la tradición de Mean Girls

Cada 3 de octubre miles de personas visten de rosa en todo el mundo. Te contamos cómo nació esta costumbre y por qué sigue vigente

La curiosa tradición de “Chicas Pesadas” que todos replican | iStock
Laura Reyes Medrano
3 de Octubre de 2025

La tradición surge de una escena de Mean Girls (2004), protagonizada por Lindsay Lohan y escrita por Tina Fey. En ella, el personaje de Cady Heron (Lohan) platica con Aaron Samuels (Jonathan Bennett), su interés romántico, y él le pregunta la fecha. La respuesta es simple pero legendaria: “Es 3 de octubre”.

Esa línea, aparentemente trivial, se convirtió en un momento viral antes de que existieran las redes sociales como las conocemos hoy. Con el paso del tiempo, los fans adoptaron el día como una especie de “efeméride no oficial” para recordar a la película.

Cada 3 de octubre miles de personas en el mundo usan rosa en honor a Mean Girls/Paramount
¿Y por qué de rosa?

Otro detalle clave de la cinta es la regla del grupo de “Las Plásticas”: “On Wednesdays we wear pink” (los miércoles usamos rosa). Esa frase se volvió un ícono de la cultura pop, asociada directamente a la estética de la película.

Al caer el 3 de octubre en un miércoles durante varios años posteriores al estreno, los fans unieron ambas referencias y nació la costumbre: cada 3 de octubre, vestirse de rosa en homenaje a Mean Girls.

La tradición nació de la frase icónica: “Es 3 de octubre”/Paramount
Un fenómeno cultural que no pasa de moda

Lo que comenzó como un guiño entre fans, hoy es un evento global en redes sociales. Cada año, hashtags como #MeanGirlsDay, #October3rd y #OnWednesdaysWeWearPink se convierten en tendencia en plataformas como TikTok, Instagram y X.

Marcas, influencers y hasta celebridades se suman a la ola publicando fotos en rosa, memes o recordando la película. Incluso, plataformas de streaming suelen aprovechar la fecha para volver a lanzar la cinta o promover nuevos contenidos relacionados.

Lo que comenzó como un guiño entre fans, hoy es un evento global en redes sociales/iStock
El legado de Mean Girls

Con más de 20 años de su estreno, Mean Girls sigue siendo una de las películas más queridas de la cultura pop. Su influencia en el lenguaje, la moda y el humor adolescente permanece intacta, al punto de que cada 3 de octubre se ha convertido en un día mundialmente reconocido por los fans del cine juvenil.

