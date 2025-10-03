Clausuran fiesta clandestina con más de mil jóvenes en la alcaldía Cuauhtémoc

Autoridades capitalinas intervinieron un inmueble en la colonia Buenos Aires donde se realizaba una fiesta clandestina sin permisos

Una fiesta clandestina en la alcaldía Cuauhtémoc terminó con la intervención de las autoridades | X: @AlessandraRdlv
Laura Reyes Medrano
3 de Octubre de 2025

Una fiesta clandestina en la alcaldía Cuauhtémoc terminó con la intervención de las autoridades tras congregar a más de 2,500 jóvenes sin medidas de seguridad. El evento, que se llevaba a cabo en un inmueble de tres pisos en la colonia Buenos Aires, generó preocupación por la venta de alcohol a menores y la falta de salidas de emergencia. Las autoridades colocaron sellos de clausura y atendieron a dos jóvenes que presentaron crisis nerviosa durante el operativo.

Elementos de la policía desalojaron a los asistentes y colocaron sellos de clausura/X
¿Qué ocurrió en la fiesta clandestina?

La fiesta se llevaba a cabo en un predio ubicado en la calle Dr. Bolaños Cacho, donde se congregaron principalmente adolescentes de entre 15 y 17 años.

Entre los productos que hallaron en la fiesta clandestina de la colonia Buenos Aires, fueron:

Garrafones de alcohol sin etiqueta o información del contenido
Decenas de botellas de diversas bebidas 
Refrescos
Tinas con bolsas de hielo
Aditivos para preparar cócteles
Latas de cerveza

La situación causó preocupación por el almacenamiento de alcohol en galones /X
Intervención de las autoridades

Personal de la alcaldía Cuauhtémoc, en coordinación con la Policía, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), desalojó a los asistentes y clausuró el inmueble para prevenir riesgos.

Durante la intervención, únicamente dos jóvenes recibieron atención médica por crisis nerviosa. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega enfatizó que la prioridad es proteger la vida de los asistentes y reiteró el llamado a evitar concentraciones que pongan en peligro la integridad de los jóvenes.

 

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acudió al lugar luego del operativo/X
Alessandra Rojo de la Vega acudió al lugar luego del operativo/X

 

 

 

