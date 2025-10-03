TikTok México lanza nueva forma de monetizar: Sólo necesitas 10 mil seguidores

TikTok ha lanzado en México su Programa de Recompensas para Creadores

Tiktok lanza nueva monetización en México para apoyar a los creadores de contenido | Pixabay
Laura Reyes Medrano
3 de Octubre de 2025

Los creadores de contenido en México ya tienen una nueva oportunidad para ganar dinero en TikTok. La plataforma lanzó su Programa de Recompensas para Creadores, que permitirá a los usuarios monetizar sus videos originales siempre que cumplan ciertos requisitos de audiencia, duración y participación. Esta iniciativa busca incentivar la creatividad y premiar a quienes generan contenido auténtico que conecta con la comunidad.

TikTok ha decidido implementar su Programa de Recompensas para Creadores/iStock
¿Qué es el Programa de Recompensas para Creadores?

El Programa de Recompensas es un esquema que permite a los creadores mexicanos monetizar su contenido original en TikTok. Los pagos se realizan mensualmente a través de TikTok Wallet o PayPal, y los creadores pueden consultar sus métricas en TikTok Studio para evaluar el rendimiento de sus videos.

El Programa de Recompensas es un esquema que permite a los creadores mexicanos monetizar su contenido original en TikTok/Pixabay
¿Cómo se calcula la recompensa?

La plataforma utiliza una fórmula que pondera cuatro señales clave para calcular la recompensa:

  • Originalidad: contenido único y creativo que refleje la perspectiva del creador.

  • Duración de la reproducción: los videos deben ser de más de un minuto.

  • Valor de búsqueda: contenido que responda a términos populares.

  • Interacciones con la audiencia: número de me gusta, compartidos y comentarios.

 

Los pagos se realizan mensualmente a través de TikTok Wallet o PayPal/iStock
¿Cómo participar?

Para ser elegible, los creadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener una cuenta personal (no gubernamental, de medios ni de empresa).

  • Vivir en México.

  • Ser mayores de edad.

  • Mantener la cuenta en modo público.

  • Acumular al menos 10,000 seguidores y 100,000 visualizaciones en los últimos 30 días.

La inscripción se realiza desde el perfil, entrando a TikTok Studio y seleccionando “Programa de Recompensas para Creadores”.

Tienes que acumular al menos 10 mil seguidores/iStock
