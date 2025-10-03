TikTok México lanza nueva forma de monetizar: Sólo necesitas 10 mil seguidores

Los creadores de contenido en México ya tienen una nueva oportunidad para ganar dinero en TikTok. La plataforma lanzó su Programa de Recompensas para Creadores, que permitirá a los usuarios monetizar sus videos originales siempre que cumplan ciertos requisitos de audiencia, duración y participación. Esta iniciativa busca incentivar la creatividad y premiar a quienes generan contenido auténtico que conecta con la comunidad.

TikTok ha decidido implementar su Programa de Recompensas para Creadores/iStock

¿Qué es el Programa de Recompensas para Creadores?

El Programa de Recompensas es un esquema que permite a los creadores mexicanos monetizar su contenido original en TikTok. Los pagos se realizan mensualmente a través de TikTok Wallet o PayPal, y los creadores pueden consultar sus métricas en TikTok Studio para evaluar el rendimiento de sus videos.

El Programa de Recompensas es un esquema que permite a los creadores mexicanos monetizar su contenido original en TikTok/Pixabay

¿Cómo se calcula la recompensa?

La plataforma utiliza una fórmula que pondera cuatro señales clave para calcular la recompensa:

Originalidad : contenido único y creativo que refleje la perspectiva del creador.

Duración de la reproducción : los videos deben ser de más de un minuto.

Valor de búsqueda : contenido que responda a términos populares.

Interacciones con la audiencia: número de me gusta, compartidos y comentarios.

Los pagos se realizan mensualmente a través de TikTok Wallet o PayPal/iStock

¿Cómo participar?

Para ser elegible, los creadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una cuenta personal (no gubernamental, de medios ni de empresa).

Vivir en México.

Ser mayores de edad.

Mantener la cuenta en modo público.

Acumular al menos 10,000 seguidores y 100,000 visualizaciones en los últimos 30 días.

La inscripción se realiza desde el perfil, entrando a TikTok Studio y seleccionando “Programa de Recompensas para Creadores”.

Tienes que acumular al menos 10 mil seguidores/iStock