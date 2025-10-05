Revelan detalles del presunto abuso sexual de Omar ‘N’, jugador histórico de Chivas

La Fiscalía de Jalisco informó este sábado de la detención de Omar 'N', exjugador histórico de Chivas y exseleccionado nacional, por el delito de abuso sexual infantil agravado. El operativo se llevó a cabo por elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas y Niños, Razón de Género y Familia.

Por ahora, la Fiscalía de Jalisco solo confirmó la detención e informó que el exjugador fue trasladado al penal de Puente Grande en condición de implicado (no se ha asignado culpa) y comenzarán las comparecencias. Aunque las autoridades no han dado más detalles, algunos medios han difundido información sobre el caso y la relación de Omar 'N' con la denunciante.

La detención se realizó este fin de semana | CAPTURA

¿Qué se sabe de la acusación de abuso contra Omar 'N'?

De acuerdo con el periódico Reforma, la denuncia presentada contra el exjugador se presentó el pasado martes 30 de septiembre. En la misma, se le acusa por tocamientos y proposiciones de índole sexual, así como amenazas y comportamientos violentos contra la víctima menor de edad.

Luego de que el agente de investigación encargado del caso presentó sus pruebas, el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial consideró que eran suficientes para girar una orden de aprehensión. Fue por ello que la detención se realizó hasta este fin de semana.

Los abusos presuntamente se remontan a 2019 | MEXSPORT

Además, de acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones encontraron que el exfutbolista abusó de la adolescente varias ocasiones en los últimos meses. De igual forma, se presume que no es la primera vez que Omar 'N' incurre en este tipo de abusos, lo que significaría un agravante para su caso.

Abuso que se remonta por varios años

Según el Reforma, fuentes cercanas al caso revelaron que la víctima tiene una relación de convivencia con el exfutbolista y los abusos presuntamente comenzaron en 2019, cuando ella tenía alrededor de 11 años. No realizó la denuncia antes porque el máximo goleador en la historia de Chivas amenazó y presionó psicológicamente.

Según lo reportado, los abusos se remontan a hace más de cinco años | MEXSPORT

Fue hasta que la víctima logró grabar al exjugador que recurrió a su madre y le contó lo ocurrido, tras lo cual se presentó la denuncia; el video está en poder de las autoridades. El mismo medio afirmó que las presuntas agresiones ocurrieron en una casa, en momentos en los que la madre de la menor no estaba presente.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Jalisco, la pena por abuso sexual, sin llegar a la cópula, es de tres a seis años de prisión "cuando la víctima sea menor de doce años de edad". Mientras que en caso de cópula o cópula equiparada, la pena puede ir de 12 a 20 años.

El mismo Código especifica que se entiende por cópula "la introducción total o parcial del miembro viril, en el cuerpo de la víctima, por la vía vaginal en su caso, oral o anal". Mientras que la equiparada es cuando la introducción es "de cualquier objeto distinto al miembro viril" y que se haga con "fines eróticos sexuales".

La máxima pena que podría recibir Omar 'N' es de 20 años | CAPTURA