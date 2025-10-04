¿De qué murió Somtochukwu Maduagwu? Esto sabemos del trágico final de la conductora

Una tragedia sacudió al mundo del periodismo y la televisión en Nigeria: Somtochukwu Maduagwu, presentadora del canal ARISE News, falleció tras caer desde el tercer piso de su departamento, cuando intentaba escapar de un grupo de asaltantes armados que irrumpieron en su hogar en Abuya.

De acuerdo con reportes policiales y medios locales, la joven de 29 años saltó al vacío en un acto desesperado por salvar su vida, pero las graves lesiones que sufrió fueron mortales.

Somtochukwu Maduagwu sufrió un asalto dentro de su hogar / Redes Sociales

Saltó para huir, pero no sobrevivió

La agresión ocurrió el pasado 29 de septiembre, en un complejo de tres plantas donde la conductora vivía. Según las autoridades, Maduagwu fue encontrada inconsciente por agentes que llegaron al lugar tras la alerta de vecinos. Fue trasladada con vida al Hospital General de Maitama, pero los médicos no lograron salvarla.

En el momento del ataque, dos guardias de seguridad estaban de servicio en el complejo; uno de ellos fue herido de bala al intentar resistirse al robo.

La conductora de televisión saltó de un tercer piso para salvar su vida / Redes Sociales

¿Quién era Somtochukwu Maduagwu?

Somtochukwu, conocida con cariño como ‘Sommie’, era una voz vibrante en la televisión nigeriana, reconocida por su carisma y preparación profesional. Estudió Derecho en Reino Unido, fue abogada y ejecutiva legal antes de sumarse a ARISE News, donde cubría temas relacionados con derechos de las mujeres y el impacto de las ONG.

En redes sociales, compartía con sus seguidores su gusto por los certámenes de belleza, el modelaje y su compromiso social. Tenía más de 7 mil seguidores en Instagram, donde también compartía su lado más humano.

La cadena ARISE News lamentó su muerte: “Un miembro querido de la familia Arise News, una voz vibrante que se involucraba y conectaba con los televidentes”.

El gremio lamenta su muerte y más por los hechos de cómo ocurrieron / Redes Sociales