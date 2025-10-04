Exhibición de autos clásicos en CDMX: fechas, horarios y autos destacados

El rugido de los motores clásicos se dejará oír en pleno Centro Histórico de la CDMX. Este 11 y 12 de octubre, los amantes de los autos —y los que aún no saben que lo son— tienen una cita en el Palacio de Minería para vivir La Macchina Veloz, la octava edición de una de las exhibiciones más nostálgicas y emocionantes del mundo automotriz.

Porque no se trata solo de ver autos: cada uno de los 30 vehículos italianos que serán expuestos tiene una historia que contar, desde el icónico Autobianchi, símbolo de juventud en los años 60, hasta los modelos más recientes de Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo y Fiat, que siguen marcando el ritmo en diseño, velocidad y sofisticación.

El Palacio de Minería presenta la exhibición La Machina Veloz / Redes Sociales

Horario de La Macchina Veloz

Organizada por la UNAM, el Classic Sport Club y la Comisión Nacional Vintage, esta expo estará abierta de 10:00 a 17:30 horas. La entrada promete un recorrido por la evolución estética, tecnológica y cultural del automóvil, con piezas que van desde los clásicos retro hasta los deportivos del 2025.

Serán dos días para conocer más sobre estos llamativos modelos que en su momento causaron furor por su potencia y elegancia, donde las líneas de expresión era lo importantes.

El próximo fin de semana se realizará el evento para los amantes de las 4 ruedas / Especial

Autos de película

Y sí, también habrá autos que parecen salidos de una película de espionaje o de una portada de revista de los años dorados. Pero no necesitas saber de motores para emocionarte: La Macchina Veloz es para todos, desde coleccionistas hasta curiosos, porque es imposible no quedarse atrapado por el diseño, las curvas y la historia que emanan estos autos.

Lo mejor de todo es que en cada modelo hay ficha técnica que describe perfectamente los detalles de casa carro. Así que ya no lo pienses más y trae a toda la familia para un viaje al pasado pero con adrenalina incluida.

El evento es familiar y no tiene un costo la entrada / Redes Sociales